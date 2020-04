Kinderen lijken minder vatbaar voor corona

Kinderen onder de tien jaar lijken minder makkelijk een infectie met het coronavirus op te lopen dan oudere kinderen en volwassenen, wijst een studie onder de IJslandse bevolking uit die vorige week verscheen. Ze worden mogelijk niet alleen minder ziek van een infectie, maar lopen waarschijnlijk ook minder risico dat het virus hun lijf binnendringt.

Overal valt het op, van China tot de VS: kinderen worden minder vaak ziek van het coronavirus dan volwassenen, en ook minder vaak ernstig ziek.

Van de volwassen coronapatiënten krijgt ongeveer 20 procent ernstige klachten. In de eerste cijfers uit China was dat 10 procent bij kinderen jonger dan een jaar, en bij oudere kinderen 3 tot 7 procent.

Dat wijst erop dat besmette kinderen er niet erg ziek van worden. Daarbovenop zou het ook kunnen dat kinderen er gewoon niet zo makkelijk door geïnfecteerd raken. Dat laatste lijkt het geval te zijn voor IJslandse kinderen onder de tien.

Het is belangrijk om te weten hoe dit zit, want wie niet geïnfecteerd is, kan een ander niet besmetten. Basisscholen zouden in dat geval geen grote infectiehaarden zijn. Maar als het andersom is, en kinderen ongemerkt wel geïnfecteerd kunnen zijn, dan kunnen ze anderen juist besmetten.

Maandag presenteerde het RIVM de eerste resultaten van hun onderzoek naar de overdraagbaarheid van het coronavirus onder kinderen aan het Outbreak Management Team (OMT). Omdat dit onderzoek nog niet is afgerond wegen ze in hun advies ook internationaal onderzoek mee.

Steekproef

De IJslandse onderzoekers testten van 31 januari tot 4 april ruim 9.000 mensen die een hoog risico liepen op een infectie, bijvoorbeeld omdat ze symptomen hadden, op reis waren geweest in risicolanden, of contact hadden gehad met een besmet persoon.

Bij 1.221 mensen was het coronavirus aanwezig: 13,3 procent. Maar bij kinderen onder de tien was dit slechts bij 6,7 procent het geval.

De onderzoekers deden ook een steekproef onder de algemene bevolking, die geen verhoogd risico heeft. Geen van de 848 kinderen onder de tien jaar daarin bleek besmet. Dat kan komen doordat ze minder gevoelig zijn, maar ook doordat ze minder zijn blootgesteld aan het virus dan tieners of volwassenen, of doordat het te weinig kinderen waren.

Uitsluitsel om scholen al dan niet te openen geeft het onderzoek niet, maar wel een eerste aanwijzing. „Dit onderzoek geeft voor het eerst aan dat niet alleen het risico op ernstige ziekte in geval van een infectie met het coronavirus verlaagd is bij kinderen, maar wellicht ook het risico op de infectie zelf”, zegt Louis Bont, kinderarts-infectioloog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) in Utrecht. „Dat past bij onze ervaring: nog steeds is er in het WKZ geen enkel kind met Covid-19 opgenomen.”

Ook uit de cijfers van ‘het Amerikaanse RIVM’ CDC blijkt dat heel weinig kinderen met Covid-19 worden opgenomen. Van de 2.500 kinderen met Covid-19 was van 127 bekend dat ze zijn opgenomen in een ziekenhuis, en 15 kwamen op de IC terecht. Bijna allemaal hadden ze een of meer onderliggende aandoeningen.

„Er moet een fundamentele biologische reden voor zijn dat kinderen minder vaak geïnfecteerd raken”, zegt Bont. „Maar we hebben nog geen idee wat de verklaring hiervoor zou kunnen zijn.”

