Kabinet investeert nog eens 5 miljard in strijd tegen stikstofcrisis

De regering zal de komende tien jaar nog eens 5 miljard euro investeren in maatregelen om de stikstofcrisis tegen te gaan. Dat bevestigen bronnen maandag na berichtgeving van RTL Nieuws.

Jaarlijks zal ongeveer 300 miljoen euro worden uitgetrokken om de kwaliteit van de natuur te verbeteren en ongeveer 200 miljoen euro voor maatregelen die de stikstofuitstoot omlaag brengen. Een deel van dat geld zou gereserveerd zijn om boerderijen op te kopen of te helpen verduurzamen.

Daarnaast wil het kabinet wettelijk vastleggen dat in 2030 in de helft van de stikstofgevoelige natuur de vervuiling weer onder de kritische grens is. Door te hoge stikstofuitstoot is de biodiversiteit in Nederland op veel plekken flink afgenomen.