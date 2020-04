‘Ik vind het gek om als student riant te leven’

in

‘Eigenlijk zou ik nu dagelijks in het ziekenhuis te vinden zijn omdat ik middenin mijn coschappen zit. Maar landelijk zijn alle medische stages stilgelegd vanwege het coronavirus. Om in deze gekke tijd toch te kunnen helpen, ben ik samen met een goede vriend geld gaan inzamelen voor de productie van mondkapjes in China. Dit doen we in samenwerking met een goed doel, dat gewend is donateurs te werven. En we hebben contact met het Rode Kruis, dat meer weet over de kwaliteit en de verspreiding van de mondkapjes binnen Nederland. We hebben nu al ruim 200.000 euro opgehaald en de eerste kapjes verwachten we deze week in Nederland. Het is fijn om zo op afstand toch iets te kunnen betekenen.

„Naast mijn coschappen gaf ik bijles aan middelbare scholieren en lessen in anatomie en EHBO. Daar heb ik afgelopen maanden aardig mee verdiend, maar nu liggen ook die lessen stil. Sinds eind vorig jaar verkoop ik met die vriend ook sokken voor zorgpersoneel, met daarop printjes die gekoppeld zijn aan hun medische beroep. Dat begon als een ludiek idee. Sokken zijn namelijk het enige waarmee medisch personeel, in die saaie witte werkkleding, zich kan onderscheiden van de rest. Nu verkopen we honderden sokken per maand, en van de winst gaat 10 procent naar een goed doel. Momenteel gaat ook 10 procent naar onderzoek.

uit

‘Ik woon nog bij mijn ouders in Rotterdam, de stad waar ik studeer, omdat ik dat het meest praktisch vind. Ik heb er wel over nagedacht om op kamers te gaan, maar wat er aan woningen vrijkwam, was dicht bij mijn ouders en dan scheelt het gewoon geld om thuis te blijven. Het bevalt me ook goed: ik kan m’n gang gaan en de keuken is hier altijd schoon.

„Bovendien moet je tijdens coschappen vaak van hot naar her. Ik heb al in Tilburg, Dordrecht en Delft coschappen gelopen. Soms krijg je huisvesting ter plaatse, dus dan is het handiger dat ik niet óók een kamer in Rotterdam heb.

„Ik zou het ook gek vinden om als student 800 euro per maand te gaan lenen en dan heel riant te leven. Ik heb met bijbaantjes de afgelopen jaren geen studieschuld opgebouwd en dat vind ik fijn.

„Ik kook wel af en toe voor m’n ouders, dan betaal ik de boodschappen. Verder betaal ik mijn eigen lasten en besteed ik graag wat aan uitjes met mijn vriendin; naar de bioscoop of naar de dierentuin. Als we beiden heel druk zijn, is het leuk om luxe uit eten te gaan, maar een avond thuis met een wijntje en een borrelplankje is net zo gezellig en voor de helft van de prijs.

„Ik ben best verstandig als het gaat om geld, maar ik ben vooral heel zuinig op mijn spullen. Op mijn telefoon zit bijvoorbeeld nooit een kras. Laatst moest ik mijn mobiel vervangen omdat hij zo oud was, dat hij niet meer geüpdatet kon worden. Aan de buitenkant leek hij nog als nieuw.”

Netto-inkomen per maand: tussen de 600 en 800 euro Vaste lasten: studie (229 euro), mobiele telefoon (10 euro), verzekeringen (90 euro), eten en uitstapjes (200 euro), abonnement op de sportschool (50 euro), Rotterdampas (5 euro), kleding (50 euro) Sparen: alles wat over is Laatste grote aankoop: vakantie naar Griekenland (1.300 euro)

