Festivals zijn er niet, dus bouwt MTD nu mee aan noodhospitalen

Een stewardess vroeg vaste passagier Hans Verhoeven ooit wat voor beroep hij had. „Loodgieter”, zei hij.

Vóór de coronacrisis vloog Verhoeven wekelijks naar klanten, vertelt de directeur-eigenaar in het kantoor van MTD. Het Tilburgse bedrijf is naar eigen zeggen wereldmarktleider in tijdelijke waterinstallaties.

De omzet (2019: 18 miljoen euro) komt grotendeels uit evenementen. Van de campingdouches op Lowlands tot de toiletten op de Zuidoost-Aziatische Spelen in Manila; MTD maakt een ontwerp, verhuurt leidingen, pompen en opslagtanks en bouwt alles op en af.

Maar door de coronacrisis zijn bijna alle evenementen afgelast of uitgesteld. MTD verwachtte dit jaar bijna dubbel zoveel omzet (30 miljoen euro) door drie grote opdrachten: het Europees kampioenschap voetbal, de Olympische Spelen in Tokio en de wereldtentoonstelling in Dubai. „Allemaal verzet.”

Onze sector wordt extreem hard geraakt, zegt Verhoeven, tevens vicevoorzitter van de mondiale branchevereniging AGES. Zeker als het verbod op evenementen duurt tot na de zomer, zoals een aantal burgemeesters van grote steden heeft bepleit. „Het wordt heel moeilijk voor festivals en concerten. Het kan vijf tot tien jaar duren voordat alles weer hetzelfde wordt.”

Maar voor MTD levert de crisis ook nieuw werk op: noodhospitalen en tijdelijke mortuaria.

Voor de extra ziekenhuisbedden in Rotterdam Ahoy en in het MECC in Maastricht bijvoorbeeld zijn watervoorzieningen aangelegd. In Groot-Brittannië en Ierland werkt MTD mee aan de bouw van grote, gekoelde tenten om coronaslachtoffers en andere overledenen te bergen. In Amerika en Afrika verwacht Verhoeven meer coronaopdrachten.

„In crisistijd verliezen en winnen we projecten. Dat was al zo met de gekkekoeienziekte. Dan viel er een paardenshow uit, maar moesten we overal wasplaatsen bouwen.”

Alleen kost de pandemie meer werk dan het oplevert. „Als je me het vandaag vraagt, compenseert het 50 procent. Maar als dit tot september duurt, dan zie ik er niet vijftig noodhospitalen bijkomen.”

Koperslager

Binnen zijn Brabantse familie is Hans Verhoeven (63) de vierde generatie in dit vak, vertelt hij. Zijn overgrootvader was koperslager, zijn opa loodgieter en zijn vader verwarmingsinstallateur. Twee van zijn eigen zoons werken nu bij MTD.

Zelf begon hij ooit met een verhuurbedrijf in verwarmingen en koelingen: het huidige Energyst, overgenomen door Caterpillar. In 2006 kocht Verhoeven zijn huidige installatiebedrijf, opgericht in Liempde in 1987, en doopte het om tot MTD: Make The Difference.

De leverancier krijgt bij uitstel niets vergoed, alleen bij annulering en vertraging

Hij bouwde het uit tot een bedrijf met honderdtwintig vaste werknemers plus honderd freelancers in de zomerpiek. Kleine nevenvestigingen zitten in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Brazilië, Rusland, Amerika, Canada en Japan.

Bij het hoofdkantoor op een industrieterrein in Tilburg-Zuid zit een gigantische opslag. Vijfhonderd kilometer waterslangen op grote spoelen, vijftienhonderd toiletpompen in wandhoge rekken. Het kantoor zelf hangt vol posters van evenementen waar MTD aan heeft meegewerkt. Alle Olympische Spelen sinds Vancouver in 2010, een NAVO-top in Wales in 2014, de 75ste herdenking van D-Day.

Ook hangt er een bord dat de dagen aftelt tot Tokyo 2020 – dat is nu maar verzet naar 23 juli 2021.

Foto Merlin Daleman

Cirque du Soleil

In januari begon het met de afgelasting van het HSBC-golftoernooi voor vrouwen in Singapore. „Toen was ik niet onder de indruk. Ik dacht niet: de Spelen, de Expo in Dubai en Euro 2020 gaan om zeep.”

Maar in maart ging het ineens hard voor MTD. „Een grote klap was toen Cirque du Soleil stopte”, zegt Verhoeven. „Wij deden al die shows wereldwijd, in Amerika, Australië, Europa. Het duurt misschien wel twee jaar voordat die weer zijn opgestart – 95 procent van het personeel is ontslagen, alles ligt stil.”

De grote vraag voor MTD, en andere verhuurders van bijvoorbeeld tenten, stroom en verlichting, is: hoe lang nog? Leveranciers hebben nu weinig financiële reserves, zegt hij. „We hebben net een winterperiode gehad, zonder evenementen. We gaan de zomer in, zonder evenementen. En dan mogelijk de volgende winter in, zonder evenementen.”

Het kabinet zegde vorige week 300 miljoen euro noodsteun toe voor de culturele sector. Maar zonder de zomer is de „minimale omzetschade” voor de evenementenbranche 1,5 miljard euro, heeft de Nederlandse branchevereniging VVEM berekend. De organisatie overlegt nu met de overheid over een garantiefonds van honderden miljoenen, zegt een woordvoerder.

„We zijn eigenlijk een jonge sector: Woodstock en Pinkpop gaan pas vijftig jaar terug”, vertelt Verhoeven. „Het is een versnipperd wereldje van kleine leveranciers. De afgelopen jaren waren we juist bezig met professionalisering: kwaliteitseisen, veiligheid, ethiek, duurzaamheid. Is er minder geld, dan kunnen we daarin minder investeren.”

Voor de branche is de coronacrisis ook een juridische les, zegt hij. Contractueel krijgen leveranciers soms wel vergoedingen bij annulering (cancel) en vertraging (delay) van evenementen – maar níét bij uitstel (postpone) naar een andere maand of volgend jaar. Grote evenementen, zoals Spelen, Expo en Europacup, zijn daarom officieel postponed, volgens Verhoeven. „Daar hebben wij als leveranciers nooit over nagedacht. Dus gaat de sector alle contracten nu aanpassen.”

MTD zal wel overleven, denkt hij. „Omdat we groot zijn en internationaal. Maar ik spreek ook voor die andere jongens in Nederland. Ik schiet er niets mee op als concurrenten hier omvallen. Een klant wil altijd kunnen kiezen.”

Crisisoverleg

Zijn personeel maakt het naar omstandigheden goed, zegt Verhoeven. Iedere dag is er crisisoverleg over laatste ontwikkelingen en ideeën voor bezuinigingen. Sommige werknemers hebben spontaan 10 procent salariskorting voorgesteld.

Voor de monteurs is werken aan noodhospitalen en mortuaria wel even wat anders. „Het is minder lol”, zegt Verhoeven. „Het zijn van die jongens die kícken op evenementen. Voor hun vrienden zijn ze de koning, met al die voetbaltoernooien waar ze bij zijn. Maar ze zien dat dit hard nodig is en gaan ervoor.”

Hij hoopt dat Sail Amsterdam in augustus wél doorgaat en de Formule 1 in Zandvoort later dit jaar alsnog. „Uiteindelijk zijn evenementen noodzakelijk voor een land. Dat merk je nu vooral. Het draait allemaal om sociale contacten, een weekendbesteding, ontspanning.”