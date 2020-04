Diepterecord: prijs van Amerikaanse olie onder nul

De miserabele oliemarkt heeft er weer een record bij. Met een negatieve prijs van -7 dollar op maandagavond is de ‘West Texas Intermediate’ (WTI) goedkoper dan ooit. Dat de prijs negatief is, kwam niet eerder voor.

De prijs van Amerikaanse olie zakte maandag met meer dan 138 procent in een etmaal. Al de hele dag stond de WTI op fors verlies tot 11 à 12 euro per vat, maar in de avonduren kelderde de prijs in twee uur tijd verder tot -36 dollar per vat.

De extreem lage prijs is deels het gevolg van de aanhoudende oliecrisis die ook schadelijk is voor de Amerikaanse oliesector. Het gewone ritme van de markt speelt echter ook een rol. Er lopen dinsdag maandcontracten voor Amerikaanse olie af, en dat drukt de prijs tijdelijk verder omlaag. „Dit is een gevolg van het extreme overaanbod op de korte termijn”, aldus energie-econoom Hans van Cleef van ABN Amro.

De oliemarkt kampt sinds het begin van de coronacrisis, nu zes weken geleden, met een kolossaal overaanbod. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) schat dat de wereldwijde vraag naar olie deze maand 29 miljoen vaten per dag lager ligt dan voor de crisis, toen er wereldwijd 100 miljoen vaten per dag doorheen gingen. Voor mei voorziet het IEA een bijna even grote vraaguitval.

In het paasweekeinde maakten het oliekartel OPEC en Rusland afspraken om de productie vanaf mei met 9,7 miljoen vaten per dag te beperken. Dat was een unieke maatregel, maar zoals al verwacht werd, hebben die afspraken de olieprijs niet hersteld. De wereldwijd belangrijkste benchmark voor olie, de Brentolieprijs, daalde sindsdien nog, en stond maandag op 27 dollar per vat.

Aflopende contracten

In het afgelopen jaar werd de WTI doorgaans zo’n 4 dollar per vat goedkoper verhandeld dan Brent. Maandag bedroeg het prijsverschil echter meer dan 30 dollar.

Volgens verschillende analisten is de prijsval van de WTI vooral het gevolg van het aflopen van termijncontracten. Partijen die contracten hadden gesloten om in mei olie in te kopen (zogeheten futures), willen de levering nu liever afhouden, en zetten hun contract dus massaal om naar juni. Op zulke momenten daalt de prijs altijd, maar vanwege de overschotten is die schok nu groter. De contracten voor Brentolie verlopen in een ander ritme.

Energie-econoom Van Cleef denkt wel dat de extreme prijsval grotendeels tijdelijk is. „Er staat nu een enorme druk op het contract, maar dat is morgen wel weer over.”

Analisten van het Noorse bureau Rystad wezen maandag ook op de invloed van aflopende contracten, maar zij legden de nadruk anders. Volgens hen toont de lage WTI-prijs dat ook de Brentprijs (‘de’ olieprijs) de komende weken verder zal inzakken.

Van Cleef van ABN Amro noemt de huidige ontwikkelingen haast onvoorspelbaar. Hoe dan ook lopen de wereldwijde olievoorraden nog altijd snel op, ook in de Verenigde Staten.

Dat geeft onrust in de markt, al zijn de opslagen in de VS nog niet extreem vol. Volgens een vrijdag verspreide notitie van Rabobank in de VS zal de centrale Amerikaanse olie-opslag „binnen twee maanden” gevuld zijn.

Vanwege de lage olieprijs worden oliebronnen op het Amerikaanse vasteland in een hoog tempo stilgelegd. Er waren vrijdag 529 actieve putten voor schalieolie en -gas, bijna de helft minder dan een jaar geleden. Al in de tweede helft van 2019 zette de krimp in de sector in. Nu gaat dat echter veel sneller, met alleen al in de afgelopen week 73 stilgelegde putten.

De koers van de oliebedrijven bleef maandag ondanks de prijsval van de WTI redelijk op peil. Aandelen in de Amerikaanse concerns Exxon Mobil en Chevron werden 2 à 3 procent goedkoper. Bij hun Europese concurrenten BP, Total en Shell bleef de koersdaling onder 1 procent.