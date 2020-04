Betogers hebben zondag in Tel Aviv op een bijzondere manier gedemonstreerd tegen premier Benjamin Netanyahu. Onder de strikte corona-maatregelen in Israël verzamelden zich volgens lokale media zo’n 2.000 mensen op het Rabin-plein, die allen op 1 meter afstand van elkaar en met mondmaskers op demonstreerden tegen de premier. Netanyahu wordt verdacht van corruptie. Onder de slogan ‘Red de Democratie’ riepen betogers tevens oppositieleider Benny Gantz op geen coalitie te vormen met de partij van Netanyahu. Onder druk van de coronacrisis is hij nu bereid te onderhandelen, terwijl hij eerder beloofde dat niet te zullen doen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 20 april 2020