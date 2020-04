Als je je kroeg toch verbouwt, verkoop de vloer

Kroegeigenaar Erik Lebbing (43) laat een stuk van de nieuwe vloer zien in zijn nu uitgestorven Utrechtse café DeRat. „Het is een solide eikenhoutenvloer, beter voor het milieu dan parket”, legt hij uit. „Maar het is vooral zo mooi.” In tien dagen tijd moet de hele vloer vervangen zijn.

Als het ooit het moment was om je café of restaurant op te knappen, is het nu. Kroegen zijn sinds 15 maart gesloten en dus loopt niemand in de weg. De kakofonie van geklets die normaal uit de horeca opstijgt is nu vervangen door geluiden van hamers, boren en schuurmachines.

Maar bij DeRat zit er meer achter de klusactie. De oude vloer wordt in kleine plankjes gezaagd, die als hebbedingetjes worden verkocht om geld op te halen, nu de omzet van zijn café „helemaal nul” is. In de 20 euro kostende planken wordt een logo van DeRat gedrukt, waarbij een tegoedbon van 5 euro wordt geleverd. Die kan hopelijk in september weer worden uitgegeven, als het café zijn 125-jarig jubileum viert.

Hoeveel plankjes hij al heeft verkocht, wil hij niet zeggen, maar volgens Lebbing loopt de actie beter dan verwacht. „Ik hoop iedereen nog persoonlijk te bedanken, dit is echt heel leuk”, lacht de kroegbaas. „Gisteren gooide iemand een biljet van 20 euro naar binnen en riep ‘ik hoef geen plankje, maar wil wel meedoen!’ Die steun is echt geweldig en ook enorm nodig.”

Benefietquizzen

De afgelopen weken hebben meer Utrechtse cafés creatieve initiatieven gelanceerd, om zo toch een beetje geld binnen te halen. Verderop aan de Vaartsche Rijn heeft Taplokaal Gist, dat zich met dertig taps toelegt op speciaalbier, de hulp van de lokale bierwinkel Littlebeershop ingeroepen. Die kwam met hun kleine inblikmachine langs om de fusten leeg te tappen en in te blikken, om te voorkomen dat het bier zou bederven. De sets verkochten snel uit.

Veel andere cafés organiseren online benefietpubquizzen, de Nieuwe Dikke Dries ontwierp eigen shirts en truien. Brouwerij De Leckere probeerde ook de proeverij-ervaring naar de woonkamer te transporteren. De Utrechtse brouwer stelde bierpakketten samen, inclusief hapjes. Op vrijdagavond werden vanuit het proeflokaal via een livestream de biertjes besproken, waarbij deelnemers via de chatfunctie hun mening over de lentebok of White IPA konden delen. „Het voelde heel gezellig en soms een beetje chaotisch, ik zou zo weer meedoen”, laat deelneemster Kelly Breemer (29) weten, die vooral „een local wilde supporten”.

In DeRat vlijt kroegkat Josefien, die het nu zonder de aandacht van de dagelijkse gasten moet stellen, zich tegen het been van de verslaggever aan. Bordjes met biermerken aan de tapkranen herinneren aan een tijd die nu al lang geleden lijkt. „Het café overleeft het vast wel, zeker door de megasteun van de plankjesactie”, zegt Lebbing. „Maar alles hangt er vanaf hoelang dit allemaal duurt.”