‘Als ik niet over het podium hol dan kak ik gauw in’

„Ik moet eerlijk zeggen: ik heb nog nooit zo van het voorjaar genoten als nu. Normaal heb ik een twaalfurige werkdag: ’s middags vroeg ga ik naar de plaats waar de voorstelling is en ergens na middernacht kom ik weer thuis. De volgende ochtend moet ik altijd even bijkomen, maar meteen daarna begint het rennen en vliegen alweer.

„En nu is het helemaal zen. Ik heb alle tijd om met mijn man koffie te drinken in de tuin, in plaats van tien minuten snel snel. En ik wandel wat af met de honden. We hebben er drie, ze zijn twaalf, tien en acht jaar oud. Dat is nu wel een ding: een half uur, drie kwartier lopen vinden ze lang genoeg. Terwijl optreden ook een soort sportschool is. Als ik niet een paar uur per dag over het podium hol dan kak ik gauw in.

„Ik was bezig met mijn vierentwintigste show, daarvan heb ik nu veertig voorstellingen af moeten zeggen. En je moet weten dat er vijftien mensen voor mij werken, het is echt een bedrijf. Dus dit gaat me wel geld kosten, ik had ook net voor een tonnetje aan nieuwe lichten aangeschaft. Maar ik ga die voorstellingen inhalen, dat heb ik mijn publiek al beloofd.

„Na deze show komt er nog één grote show, mijn laatste. Daarna wil ik andere dingen gaan doen, schrijven voor soapseries of daar een rolletje in spelen. Dat wil ik al heel lang, maar daar is nooit tijd voor. Als je een bedrijf met vijftien man hebt dan moet de motor draaien.

„Maar ik heb wel wat geleerd nu. Ik vind dat we moeten ophouden met druk druk druk, het sop is vaak de kool niet waard. Vroeger dacht ik vaak: hé, die of die had ik moeten bellen, helemaal vergeten. En nu doe je dat gewoon.”

In deze video raadt Tineke Schouten aan om te genieten van het zengevoel. En: „Het komt allemaal goed.”

