50Plus zet opstandige bestuurder uit de partij

De machtsstrijd binnen 50Plus is verder verscherpt. Het bestuur van de partij heeft maandag de afdelingsbestuurder, die het verzet tegen partijvoorzitter Geert Dales, aanvoert, met onmiddellijke ingang uit de partij gezet. De voorzitter van de afdeling Utrecht van 50Plus, Alfons Leerkes, wordt verweten dat hij een vertrouwelijke mailwisseling tussen Dales en het Tweede Kamerlid, Corrie van Brenk, openbaar heeft gemaakt.

In de royementsbrief aan Leerkes noemt het partijbestuur dat lekken in strijd met de integriteitscode van de partij. Hij zou zich daarnaast schuldig hebben gemaakt aan smaad en laster, een strafbaar feit volgens het bestuur, omdat de gelekte informatie schadelijk was voor de „eer en goede naam” van partijvoorzitter Dales.

Leerkes was eerder deze maand woordvoerder en het gezicht van een aantal 50Plus-afdelingsbestuurders die het vertrek van Dales eisten. Ze verdachten hem ervan dat hij heimelijk zijn bestuursfunctie gebruikte om samen met de partijleider van 50Plus, Henk Krol, op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer te komen.

Ondemocratisch gedrag

Krol uitte eerder deze maand scherpe kritiek op de afdelingsbestuurders die publiekelijk uit waren op de val van Dales. Hij betichtte ze van „ondemocratisch gedrag” en riep ze op om hun heil bij een andere partij te zoeken. Inmiddels hebben ook de 50Plus-Tweede Kamerleden, minus Krol, de fractie in de Eerste Kamer en een aantal Statenleden zich achter de roep om het vertrek van Dales geschaard. Krol zelf houdt zich nu op de vlakte. Hij onthield zich maandag van commentaar op het royement omdat er „in de fractie voorlopig is besloten tot een mediastilte”.

Stiekem lekken

Leerkes zelf beraadt zich op juridische stappen tegen het royementsbesluit. Hij ontkent stiekem gelekt te hebben, maar slechts naar buiten te hebben gebracht dat Dales ten onrechte met Kamerleden communiceerde over zijn pogingen om op de 50Plus-kandidatenlijst te komen. „Maar ik weet niet of ik ga procederen. Ik weet stomweg niet of ik dat kan betalen.”

Vorige week schaarde ook oprichter van de partij en erevoorzitter Jan Nagel zich publiekelijk achter de oproep van de afdelingsbestuurders en Kamerfracties die het vertrek van Dales eisten. Daarvoor had Nagel in een persoonlijke mail al gewaarschuwd voor verdere escalatie: „Ga met de provinciale voorzitters aan tafel en los het op”, zo luidde toen zijn advies, want de partij dreigt leeg te lopen. „Ik heb met moeite enige prominente leden binnenboord kunnen houden, maar ze hangen aan de rand.”