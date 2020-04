’31 mensen in Burkina Faso buitengerechtelijk geëxecuteerd’

Veiligheidsdiensten in Burkina Faso hebben een groep van 31 mensen geëxecuteerd zonder enige vorm van een rechtelijk proces. Dat schrijft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maandag aan de hand van berichten van verschillende ooggetuigen.

Op 9 april hielden ordetroepen mensen aan op verdenking van jihadisme in verschillende wijken in de stad Djibo, op ongeveer 200 kilometer ten noorden van hoofdstad Ouagadougou. Onder de aangehouden bewoners zouden ook schaapsherders en iemand met een verstandelijke beperking hebben gezeten. Enkele uren later hoorden de dorpelingen schoten, waarna zij de 31 lichamen vonden. Volgens de getuigen waren de slachtoffers niet gewapend.

In Burkina Faso, een van de meest arme landen ter wereld, is sinds 2015 een strijd gaande tussen ordetroepen en gewapende rebellen. Human Rights Watch roept de internationale gemeenschap op het incident te onderzoeken en te voorkomen dat steun aan het leger van Burkina Faso wordt misbruikt voor buitenrechtelijke executies.