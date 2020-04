18 jaar wachten op een woning in Venray

Op een grijze vrijdagmiddag in februari, nog vóór het coronavirus Nederland heeft bereikt, verzamelen zeven mensen met hun naasten op de Aronskelk in Venray. Sommigen zijn te vroeg en blijven in de auto wachten. Anderen komen aanfietsen over het woonerf, in hun fietstassen zitten boodschappen. Ze komen allemaal voor het huis op nummer 38, met rode bakstenen en blauwe schotten aan de gevel.

Over deze serie Nederland kampt met een tekort aan honderdduizenden woningen. Hoe komen we aan dat tekort, en wie ondervinden daarvan de (negatieve) gevolgen? In een onregelmatig verschijnende serie schetst NRC de ontstaansgeschiedenis van het woningtekort en de invloed die dit heeft op verschillende sectoren van de woningmarkt (koop en huur). Deel 1: Hoe het zo is gekomen

Deel 2: De wachtlijsten in de sociale huursector

Deel 3: Dertigers met huisgenoten

Deel 4: Aankoopmakelaars

Binnen zitten de bewoners aan de keukentafel. Naast de tv staan verhuisdozen. Ze kijken toe hoe de groep mensen binnenkomt en door hun huis snelt. Trap op, trap af, even in de tuin kijken. Een enkeling stelt een vraag: „Laat je de oven zitten in de keuken of neem je die mee?”

Al hoeft het niet, een kwartier later is iedereen vertrokken en is de bezichtiging voorbij. „Zo kort duren bezichtigingen wel vaker”, zegt woonservice-medewerker Janneke Janssen van Wonen Limburg, de corporatie die de woning verhuurt. „Ik had ooit iemand die een woning accepteerde zonder dat hij het huis gezien had.”

De snelheid waarmee de bezichtiging zich heeft voltrokken, staat in schril contrast met de tijd die deze mensen staan ingeschreven om een uitnodiging te krijgen voor de bezichtiging. 433 mensen reageerden op de advertentie van deze sociale huurwoning in de populaire Venrayse wijk Landweert. Slechts de eerste tien zijn welkom, en die staan al jaren ingeschreven. De nummer een deed dat achttien jaar geleden, twee jaar voordat Mark Zuckerberg Facebook bedacht.

Bij Wonen Limburg zien ze de wachtlijsten groeien. Eigenlijk kun je het geen wachtlijst noemen, vinden ze bij de Limburgse corporatie, want dat is het niet meer. Ja vroeger, toen kon je je inschrijven en dan hoefde je alleen maar te wachten tot je gebeld werd. „Er is een huis vrijgekomen, heeft u interesse?”

Maar die tijden zijn voorbij, al jaren. Bijna elke corporatie verwacht nu dat je actief reageert op een huisadvertentie. Hoe lang je bent ingeschreven, bepaalt hoe hoog je op de lijst komt. Een „reactielijst”, noemt Janssen het daarom liever.

We zeggen nooit dat je kansloos bent, maar op plek 200 maak je wel weinig kans Janneke Janssen Wonen Limburg

In aanmerking komen voor een sociale huurwoning gaat niet zomaar. Inschrijven kan eenvoudig online en is gratis, maar wil je daadwerkelijk gaan huren, dan moet je je persoonlijke gegevens invullen, een jaaropgave kunnen overhandigen, een document van je verzamelinkomen en verklaring van je vorige verhuurder laten zien. Zelfs een gemeentelijk uitreksel van je woonhistorie is nodig.

En dan ben je er nog niet. Je moet lang wachten, uitgenodigd worden en dan, na de bezichtiging, jezelf afvragen of het huis dat je net in vijftien minuten hebt gezien vijftien jaar inschrijftijd waard is. „We merken dat mensen die jarenlang ingeschreven staan, heel kritisch worden”, zegt Janssen. „Die beginnen te twijfelen of dit huis wel het perfecte huis is of dat ze moeten wachten tot het volgende huis.”

Extra pijnlijk

Niet alleen in Limburg, maar in heel Nederland groeien de reactielijsten en nemen de wachttijden toe, blijkt uit onderzoek van RIGO. In de sociale sector is dat extra pijnlijk – hier zijn de meest kwetsbaren in de samenleving op aangewezen: arbeidsongeschikten, mensen met psychische problemen, statushouders, gezinnen met eenverdieners. Hun aantal groeit, maar het aantal woningen groeit niet voldoende mee. Cijfers van corporatiekoepel Aedes tonen aan dat het aantal nieuwbouwwoningen in de sociale sector al jaren daalt. „We zeggen nooit dat je kansloos bent, maar als je op plek tweehonderd staat, maak je wel weinig kans”, zegt Janssen.

Heidi Vroemen, een collega van Janssen bij Wonen Limburg, heeft verschillende verklaringen voor de toenemende druk in de sociale sector. „Jongeren hebben geen geld om een huis te kopen of duur te huren. Mensen die eerst in een instelling woonden, moeten nu thuiswonen en krijgen ambulante zorg. Die komen allemaal in de sociale sector terecht.”

Het coronavirus en de coronamaatregelen maken de situatie er niet beter op. Het Economisch Instituut voor de Bouw verwacht dat de woningbouwproductie als gevolg van corona de komende twee jaar met 20 procent zal afnemen.

Groepsbezichtigingen zoals in het huis op Aronskelk kunnen ook niet meer – gelukkigen kunnen nu een huis pas bekijken als het leegstaat en moeten omstebeurt de sleutel komen ophalen bij het kantoor van de corporatie. Zo neemt het aantal dagen dat een huurhuis leegstaat toe en de snelheid waarmee huiszoekenden een nieuwe woning kunnen betrekken af.

Deze mensen stonden op de wachtlijst voor de woning op Aronskelk 38: