Vroege zomervakantie maakte Guayaquil tot fatale besmettingshaard

Voor zover zijn familie weet, stierf Alfonso Cedeño twee weken geleden in het ziekenhuis van de Ecuadoriaanse stad Guayaquil. Maar nog altijd heeft zijn familie geen idee waar zijn lichaam is. „We kunnen mijn oom nergens vinden”, aldus Alfonso Mariscal, een neef van Cedeño afgelopen week tegen persbureau AP.

Guayaquil, de economische hoofdstad van Ecuador, is zwaar getroffen door het coronavirus. Veel zwaarder dan de hoofdstad Quito en veel zwaarder dan welke andere stad in Latijns-Amerika ook. Het lage officiële aantal doden in Ecuador waarvan met een test bevestigd is dat ze corona hadden, stond afgelopen vrijdag op 421. Maar dat aantal contrasteert al wekenlang sterk met de dramatische beelden en verhalen uit het snikhete Guayaquil waar inwoners hun doden noodgedwongen op straat legden, omdat mortuaria en begraafplaatsen het niet meer aankonden.

Inmiddels probeert de overheid greep op de situatie te krijgen. Zo zijn tweeduizend kartonnen doodskisten besteld en gedistribueerd. Honderden gevangenen in de stad Ambato moeten houten doodskisten maken van door de overheid in beslag genomen partijen illegaal gekapt hout.

Vrijdag maakte de regering voor het eerst algemene sterftecijfers bekend die een realistischer beeld geven van hoe hard het coronavirus heeft toegeslagen. In alleen al de provincie Guayas, waar Guayaquil de hoofdstad van is, blijken in de eerste helft van april ruim 5.700 doden meer te zijn gevallen dan normaal. En ook in maart zijn in en rond Guayaquil al ruim 2.000 doden extra geregistreerd bij de burgerlijke stand.

Door de geringe corona-testcapaciteit is nooit meer vast te stellen of al die duizenden extra doden aan Covid-19 zijn overleden – vanwege het overbelaste zorgsysteem kunnen patiënten met andere urgente kwalen nauwelijks nog in de ziekenhuizen terecht. Daardoor zouden ook Ecuadorianen die aan diabetes, nierfalen of kanker lijden op grotere schaal zijn overleden dan gebruikelijk.

„We smeken de overheid om hulp, vergeet ons niet alsjeblieft” zei de 55-jarige Victoria Haro, die al dagen vergeefs probeert een dialyse-plek te vinden voor haar 69-jarige zus, tegen persbureau AP.

Inmiddels is er volgens de regering wel licht aan het eind van de tunnel en is de besmettingscurve en die van het aantal ziekenhuisopnamen aan het afvlakken. Donderdag kondigde president Lenín Moreno een periode van vijftien dagen van nationale rouw af voor de vele duizenden coronadoden in het Zuid-Amerikaanse land: „Onze overleden landgenoten verdienen een waardige begrafenis en een terecht eerbetoon van heel het land”, zei Moreno in een tv-toespraak.

Haven- en handelsstad

Vraag is ondertussen waarom het coronavirus juist zo hard om zich heen heeft gegrepen in Guayaquil en veel minder in de hoofdstad Quito en ook meer dan in andere Latijns-Amerikaanse steden. Een verklaring ligt in het feit dat Guayaquil een echte haven- en handelsstad is met banden met de hele wereld – en daardoor extra kwetsbaar. Vergeleken met het op 2.850 meter hoogte gelegen Quito is er ook beduidend meer leven op straat en is de informele economie groter.

In arme wijken kunnen veel mensen vanwege de kleine huizen, de hoge temperaturen en de noodzaak om de dagelijkse kost bij elkaar te scharrelen niet anders dan de strenge lockdownmaatregelen negeren en toch naar buiten gaan. Volgens critici handhaven politie en leger, al waren er al ruim drieduizend arrestaties, niet streng genoeg.

Een ander deel van de verklaring ligt in het feit dat de scholen in Guayaquil, en in alle Ecuadoraanse kustprovincies, in de maanden februari en maart hun grote vakantie hadden. Daardoor was er bij de meer welgestelden veel vakantieverkeer van en naar onder meer de coronabrandhaarden Spanje, Italië en de Verenigde Staten, waar sinds een grote bankencrisis eind jaren negentig honderdduizenden Ecuadoraanse migranten wonen. Besmette vakantiegangers en terugkerende studenten lijken te hebben gezorgd voor een razendsnelle verspreiding van het virus in en rond Guayaquil, nog voordat de lockdown op 17 maart van kracht werd.

Coronaheffing

De economische gevolgen van de strenge coronamaatregelen zijn enorm in Ecuador. Volgens het IMF zal in Latijns-Amerika alleen Venezuela dit jaar een grotere krimp kennen. Meldingen van de nationale transportorganisatie Fenatrape van overvallen op vrachtwagens die levensmiddelen vervoeren, zijn een voorbode van hoe hoog de nood kan worden.

Omdat zijn schatkist leeg is en president Moreno in afwachting van noodkredieten van het IMF of kwijtschelding van schulden wel de allerarmsten en kleine bedrijfjes wil steunen, heeft hij grote bedrijven en iets beter verdienende burgers een coronaheffing opgelegd.

Grote bedrijven moeten 5 procent van de winst die ze in 2018 hebben geboekt in een solidariteitsfonds storten om „de bakker op de hoek” en andere kleine bedrijfjes door de crisis heen te slepen. En mensen die meer dan 500 dollar per maand verdienen - het basissalaris in Ecuador ligt op 400 dollar – dragen via een progressieve heffing bij aan hulp aan arme gezinnen in de vorm van een eenmalige uitkering van 60 dollar en voedselpakketten.

Zo’n coronaheffing is wellicht letterlijk broodnodig, maar gevreesd wordt dat de recessie daar alleen maar dieper door zal worden. En ook is er, gezien de onuitroeibare corruptie en de traag functionerende bureaucratische molens, grote twijfel of het geld en alle hulp wel op de juiste plek terechtkomen.