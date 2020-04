Zeker dertien mensen gedood door schutter in Canada

Bij een reeks schietpartijen in de Canadese provincie Nova Scotia zijn zaterdagavond en zondag zeker dertien mensen om het leven gekomen, onder wie een politieagent. Dat heeft de politie zondagavond bekendgemaakt. De schutter, een 51-jarige man die zichzelf vermomde als een politieman, is ook gedood.

Hoeveel mensen precies zijn omgekomen, is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek op meerdere plaatsen in een gebied met een diameter van ongeveer 50 kilometer. Ook over de motieven van de schutter is nog niets bekend. Het bloedbad is het dodelijkste schietincident in Canada in ruim dertig jaar.

De dader, die door de politie is geïdentificeerd als Gabriel Wortman, richtte laat op zaterdagavond een bloedbad aan in Portapique, een kleine plaats in het noorden van de provincie. Veel van de doden werden in en om de woning gevonden waar het eerste schietincident plaatsvond. Ook stond een aantal gebouwen in brand.

Urenlange achtervolging

Een urenlange nachtelijke achtervolging door de politie volgde, waarbij de bevolking werd gewaarschuwd voor een actieve schutter. Mensen in de omgeving werden zondagochtend gemaand hun woningen af te sluiten en te schuilen in hun kelders.

De man vermomde zichzelf als een politieagent en reed in een auto die leek op een auto van de Canadese politie. Volgens de politie wees dat op voorbereidingen door de dader, en ging het waarschijnlijk niet om een impulsieve daad. De politie wees de bevolking op het nummer waaraan de auto herkend kon worden.

De achtervolging eindigde zondag tegen het middaguur (plaatselijke tijd) bij een benzinestation in de plaats Enfield, ongeveer 35 kilometer ten noorden van Halifax, de hoofdstad van Nova Scotia.

Daar werd de dader omsingeld door politieauto’s en neergeschoten. Een politieagent, Heidi Stevenson, kwam om het leven. Een andere agent raakte gewond. Volgens de Canadese televisiezender CTV is de dader door de politie doodgeschoten, maar de politie heeft dat niet bevestigd.

De schutter handelde volgens de politie vermoedelijk alleen. „We geloven dat één persoon verantwoordelijk is voor alle moorden”, zei Chris Leather van de Canadese politie.

De Canadese premier Justin Trudeau sprak zondag van „een verschrikkelijke situatie”. Stephen McNeill, de premier van Nova Scotia, omschreef de gebeurtenissen als „een van de meest zinloze geweldsdaden in de geschiedenis van onze provincie.”

Schietpartijen met meer dan tien doden zijn relatief zeldzaam in Canada, in vergelijking met buurland de Verenigde Staten. In 1989 werden veertien vrouwelijke studenten doodgeschoten en raakten veertien anderen gewond bij de École Polytechnique in Montreal. De dader kwam daarbij ook om.