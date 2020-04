Tsjechië wil grenzen nog zeker een jaar dichthouden

De Tsjechische president Miloš Zeman wil in de strijd tegen het coronavirus de grenzen van zijn land nog zeker een jaar dichthouden.

Hij roept Tsjechen volgens persbureau ANP op om deze zomer vakantie te vieren in eigen land: „We willen hiermee voorkomen dat mensen naar landen gaan waar het virus nog niet onder controle is en op die manier voor een nieuwe uitbraak in Tsjechië zorgen.”

Tsjechië is vooralsnog relatief ongeschonden gebleven in deze coronacrisis. Er is bij 6.701 mensen een besmetting vastgesteld en er zijn 186 mensen bevestigde coronadoden. Sinds half maart mogen behalve in geval van nood alleen nog grenswerkers en vrachtwagenchauffeurs het land in en uit.

Reisbureaus reageren uiterst kritisch op het plan van Zeman om de grenzen nog tot volgend jaar dicht te houden. Wat de reisbranche betreft moeten Tsjechen in elk geval nog naar de nauwelijks door het coronavirus getroffen landen Kroatië en Slowakije kunnen reizen.