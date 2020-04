47 doden bij aanval gewapende groepen Nigeria

Groepen gewapende mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag een aantal dorpen aangevallen in het noordwesten van Nigeria, in de deelstaat Katsina. Dat meldt persbureau Reuters. Bij de aanvallen zijn zeker 47 mensen om het leven gekomen en is een onbekend aantal gewond geraakt.

Ooggetuigen beschrijven tegenover lokale media dat de mannen in een grote groep de dorpen binnenstormden en met automatische wapens op de dorpelingen schoten, waarbij zij spullen en eten roofden. In een van de dorpen probeerden de inwoners om de aanvallers op afstand te houden door maïsvelden in brand te steken.

Aanvallen door gewapende roofovervallers komen in het noordwesten van het Afrikaanse land vaker voor. Dorpelingen worden beschoten en gekidnapt. Begin maart kwamen er ook al vijftig Nigerianen om het leven door een gecoördineerde aanval op verschillende dorpen. De onveiligheid van dit soort aanvallen is naast aanslagen door jihadisten een groot probleem in het land.