44 leden Boko Haram dood gevonden in hun cel in Tsjaad

In een gevangenis in Ndjamena, de hoofdstad van Tsjaad, zijn 44 leden van terreurorganisatie Boko Haram donderdag dood aangetroffen in hun cel. Het lijkt erop dat ze zijn vergiftigd, zegt een openbaar aanklager, meldt persbureau AFP zaterdagavond laat.

Uit de autopsie blijkt dat de leden van de terreurgroep een giftige stof hadden ingeademd. Deze stof „heeft bij sommigen een hartaandoening veroorzaakt en bij anderen ernstige verstikking”, zei de aanklager op de Tsjadische nationale tv.

De secretaris-generaal van de Tsjadische mensenrechtenautoriteit stelt dat de militanten mishandeld zijn, in een te kleine cel zaten en drie dagen geen water hadden gekregen omdat ze verdacht werden lid te zijn van Boko Haram. De minister van Justitie van Tsjaad ontkent dit en oppert dat er mogelijk sprake is van „collectieve zelfmoord”, aldus AFP. Eén van de gevangenen werd overgebracht naar het ziekenhuis en is er bovenop gekomen, dertien anderen hebben de situatie ook overleefd.

Tsjaadmeer

De overleden jihadisten waren deel van een groep van 58 leden van Boko Haram die eind maart werden gearresteerd tijdens een grote actie tegen jihadistische groeperingen die al jaren herhaaldelijk aanvallen op en rond het Tsjaadmeer uitvoeren. De arrestanten waren dinsdagavond overgebracht naar de gevangenis in Ndjamena. Ze moesten nog worden berecht.

Bij de grote actie tegen de jihadisten eind maart zijn volgens de Tsjadische regering duizend militanten omgekomen en lieten 52 Tsjadische militairen het leven. De vergeldingsactie was opgezet door president Idriss Deby en bedoeld om de grote aanval van Boko Haram op het Tsjadische leger op 23 maart te wreken, waarbij een ongekend aantal van 92 militairen omkwamen.