Negentig seconden om een levensreddende corona-app aan te prijzen

Negentig seconden, langer mag de elevatorpitch van IT-bedrijf Accenture over hun corona-app niet duren. Maar de bel hoeft er zaterdag tijdens de ‘appathon’ niet aan te pas te komen. „Complimenten, dan kunnen we goed vaart maken vandaag”, klinkt het dankwoord van de dagvoorzitter.

Tempo is dit weekend op het ministerie van Volksgezondheid het sleutelwoord in de zoektocht naar de app die kan helpen om de maatregelen van de ‘intelligente lockdown’ te verlichten. Centraal in bijna alle zeven ideeën staat bronnen- en contactonderzoek via een app, die via BlueTooth recente contacten in kaart brengt.

In de hallen van het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag zijn zaterdag tientallen ambtenaren, app-ontwikkelaars en experts druk in de weer en trekken ze van vergaderzaal naar vergaderzaal. Media en cameratechnici lopen in de smalle gangetjes over internet- en stroomkabels af en aan. In glazen hokjes en op afstand bevragen experts gegroepeerd in de panels ‘veiligheid’, ‘privacy’ en ‘doelmatigheid’ de voorstellen. Via een livestream konden geïnteresseerden meekijken en feedback geven. Zeker achthonderd vragen kwamen via e-mail binnen.

Intussen groeit de kritiek op het selectieproces, dat zeven dagen geleden begon met zo’n 750 voorstellen. Met als strikte voorwaarde: kan de app op 28 april klaar zijn voor gebruik. Sinds de bekendmaking van de selectie op vrijdag hebben negen betrokken experts - veelal informatici en privacydeskundigen - hun handen van het proces afgetrokken. Er was te weinig informatie en tijd om de voorstellen goed te toetsen, schreven zij vrijdag in een verklaring. Ze roepen minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) „dwingend” op om terug naar de tekentafel te gaan.

Voor een maatschappelijk debat is eigenlijk geen tijd, zei minister De Jonge zaterdag na afloop van de eerste dag van de appathon in gesprek met NRC. „Natuurlijk is het goed om debat te hebben, me dunkt dat er een behoorlijk levendig debat plaatsvindt. Maar de verspreiding van het virus wacht daar niet op.”

Snelheid is van belang, zegt hij. „Daarom hebben we gezocht naar apps die dicht tegen een livegang aan zitten.” 67 experts keken tijdens de selectie mee, benadrukt De Jonge. Hij zit er niet zo mee dat er negen vertrokken. „Ieder bepaalt zelf de bijdrage die hij wil leveren.”

De vraag of een app wel noodzakelijk is in de strijd tegen het coronavirus stond niet ter discussie, zeiden betrokken experts eerder. Apps terzijde schuiven omdat ze te privacygevoelig zouden zijn gaat De Jonge te ver. „Je moet bedenken wat daarvan de consequenties zijn. Dan zul je waarschijnlijk langer in deze rigoureuze maatregelen blijven zitten.”

Sneller en preciezer

Dat het bronnen- en contactonderzoek van de GGD met „slimme digitale oplossingen” ondersteunt kan en misschien wel moet worden, is duidelijk, zei Sjaak de Gouw, portefeuillehouder infectieziekten binnen GGD Nederland en aanwezig bij de appathon. Dat GGD-onderzoek moet „in ere hersteld worden”, zei De Jonge. De hoop van De Gouw is dat het bronnen en contactonderzoek van de GGD sneller en preciezer verloopt dankzij de digitale ondersteuning.

De vraag is alleen hoe, en of daarbij aan de strenge eisen op het gebied van privacy, informatieveiligheid en gebruiksgemak kan worden voldaan. Er zijn nog grote verschillen tussen de zeven voorstellen, zegt De Gouw. Waar de gegevens opgeslagen worden, wat gedeeld kan worden, hoe de privacy gewaarborgd wordt. Of welke gegevens de app überhaupt moet verzamelen. „Dat is minimaal een identificatienummer, de afstand tot andere telefoons en het tijdstip van het contact.”

De Gouw heeft de voorkeur voor alle informatie die de GGD normaliter ook zou verzamelen. „Dat zou ons het meeste helpen. Maar we moeten hier kiezen tussen de hoeveelheid gegevens en acceptatie van de app. Als het aan ons ligt, zo snel mogelijk en zoveel mogelijk data.” De GGD weet hoe hier mee om te gaan, stelt hij. „Met SOA’s beschikken wij ook over data die niet zomaar op straat mogen komen te liggen.”

Zondag worden de apps verder verfijnd, zegt De Jonge. „Ze zijn nog niet af, nog niet allemaal een tien. Dat is ook logisch in dit stadium. Het zijn wel zeer serieuze kandidaten.” Naast privacy, informatieveiligheid en een bewezen bijdrage aan het werk van de GGD, is ook vrijwilligheid van de app van belang, zegt De Jonge. „Juist als je hard uitspreekt dat iets vrijwillig is, heeft de samenleving er meer vertrouwen in.” Eerder wilde De Jonge het verplicht stellen van de app niet uitsluiten. „Dat is voor mij ook voortschrijdend inzicht geweest.”

De regering beslist dinsdag hoe en of er verder gegaan wordt, waarna de Tweede Kamer woensdag debatteert over de plannen. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt de zeven voorstellen en zal maandag met een oordeel komen.

Alleen als de app voldoet aan álle voorwaarden, zal het ministerie het gebruik overwegen. „We doen geen concessies”, zei De Jonge. Het kan zijn dat het ministerie na de ‘appathon’ met lege handen komt te staan. De Jonge: „Een echt goed alternatief is er in ieder geval niet. Je wilt hem juist gebruiken. Je hebt hem nodig.”