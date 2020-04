Alles is anders op ons lyceum in coronatijd. Gelukkig is er de online personeelskamer die 24/7 open is. Er gaat van alles over tafel. Zo levert het online lesgeven onverwachte voordelen op. Wat heerlijk dat we de leerlingen tijdens instructiemomenten gewoon op ‘mute’ kunnen zetten! Maar er zijn ook twijfels, want is het oké om de online les te volgen vanuit bed? Of in een konijnen-onesie? En moeten we daar nu regels voor gaan opstellen? Dat ook de leerlingen met nieuwe zorgen en problemen geconfronteerd worden blijkt als een collega meldt dat een van zijn leerlingen aangeeft wel erg eenzaam te zijn thuis. Zijn beide ouders werken namelijk in fatale beroepen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 april 2020