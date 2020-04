KLM ziet alsnog af van verhoging bonus topman Elbers

KLM gaat de variabele bonus van topman Pieter Elbers toch niet verhogen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij zaterdag. Vrijdag werd bekend dat de beoogde verhoging van 75 naar maximaal 100 procent volgende week zou worden besproken tijdens de aandeelhoudersvergadering. Daarover ontstond ophef omdat KLM vanwege de coronacrisis financieel in zwaar weer verkeert staatssteun heeft aangevraagd.

Elbers schrijft in een verklaring dat hij de raad van commissarissen (rvc) heeft verzocht de verhoging van zijn zogenoemde bonusplafond van de agenda te halen. De topman noemt de ontstane onrust „heel ongelukkig”. Volgens Elbers moet het nu „niet over beloningen” gaan, maar over „de continuïteit [...] en het behoud van KLM voor Nederland”.

KLM benadrukt dat het voorstel tot verhoging „al lang” voor de coronacrisis werd voorbereid. Volgens rvc-voorzitter Cees ’t Hart heeft dit „helaas een verkeerd beeld gegeven”. Onder meer minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) noemde de verhoging vrijdag „onverstandig”. RTL Nieuws meldde vrijdag dat het ministerie de kwestie zou gaan aankaarten bij de luchtvaartmaatschappij.