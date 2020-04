Hongkong arresteert prominente leden uit protestbeweging

In Hongkong zijn zaterdag meerdere vooraanstaande figuren uit de protestbeweging tegen Chinese inmenging gearresteerd. Dat meldt persbureau Reuters op basis van lokale media. Er zouden zeker negen voormalige parlementsleden zijn opgepakt, al hebben de Hongkongse autoriteiten de arrestaties niet bevestigd aan Reuters.

De arrestaties zouden te maken hebben met de grootschalige protestmarsen die in oktober en augustus vorig jaar plaatsvonden in de stadstaat. Onder de arrestanten zou zich ook de 81-jarige voormalige politicus en advocaat Martin Lee bevinden, een prominent figuur van de prodemocratische oppositie in Hongkong.

Vanaf halverwege vorig jaar protesteerden duizenden inwoners van de stadstaat tegen de invoering van een wet die het makkelijker moest maken gevangenen aan China uit te leveren. De wet werd geschrapt, maar gaandeweg gingen de protestacties steeds meer over bredere onvrede die bij een deel van de bevolking leeft over de invloed van China in Hongkong. Hongkong vormt sinds 1997 onderdeel van China maar heeft enige autonomie. Zo kent het in tegenstelling tot China een beperkte vorm van democratie.

Gewelddadigheden

Sommige van de demonstraties vorig jaar mondden uit in gewelddadigheden. Meer dan eens werden de protestacties hardhandig neergeslagen. Volgens Reuters hebben de autoriteiten in Hongkong al meer dan 7.800 demonstranten gearresteerd. Het is onbekend hoeveel van hen vast hebben gezeten, of nog in de cel zitten.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het er rustiger geworden. Hongkong, waar zeven miljoen mensen wonen, heeft door de uitbraak van sars in 2003 ervaring met het bestrijden van virussen. Het nam al vroeg vergaande maatregelen om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Daardoor bleef het aantal doden en besmettingen er beperkt: vier inwoners bezweken aan Covid-19, bij 1.022 mensen is het vastgesteld.