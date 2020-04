De deurwaarder komt niet meer over de drempel

Bij een schuldenaar aanbellen, een dagvaarding of vonnis overhandigen en dan de inhoud toelichten. Zeventig tot tachtig keer per dag. Zo zag het werk van deurwaarders van incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie Flanderijn er tot een maand geleden nog uit. Zo staat het in de wet.

„In het begin gingen we nog langs bij mensen”, vertelt deurwaarder Adrie van Schaik (50). „Maar sommige mensen waren ongemakkelijk als we aanbelden. Ook moesten we soms bij mensen binnen die aan het hoesten waren. Niet alleen konden we zo het virus krijgen, we konden het ook verspreiden, omdat we vijf minuten later bij iemand anders aanbelden.”

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) kondigde 23 maart specifieke maatregelen af voor gerechtsdeurwaarders. Sindsdien moeten ze alle documenten in een envelop doen en achterlaten, met het verzoek terug te bellen voor toelichting.

„Hoewel we nooit populaire figuren zijn geweest, vind ik het leuk deurwaarder te zijn”, zegt Van Schaik. Het is zoeken naar gepaste oplossingen: een betaalregeling, de schuld uitstellen, of doorverwijzen naar de schuldhulpverlening. „Maar dit zijn zwaardere tijden. Als deurwaarder zit je midden in de problematiek. Mensen houden zich sterk als ik aanbel om de envelop achter te laten. Maar als we daarna telefonisch contact hebben, hoor ik dat ze zich echt zorgen maken voor de toekomst.”

En niet iedereen wil bellen. „Sommige mensen zien ons als de grote boeman”, vertelt gerechtsdeurwaarder Michel van Leeuwen (57), directeur van Flanderijn, in zijn kantoor in Rotterdam. „Daarom hebben we een eenvoudig regelingsformulier op onze website: zo kunnen we ook aan de benodigde informatie komen.”

In het pand van vier verdiepingen werken normaal gesproken gerechtsdeurwaarders, incassomedewerkers en juristen. Maar van de 250 werknemers zijn er nu slechts 30 aanwezig – alle anderen werken wegens corona thuis.

Op iedere verdieping zijn de werknemers aan de telefoon diep in gesprek. „Het is belangrijk dat het contact wordt behouden met de schuldenaars. De centrale vraag is steeds: hoe gaan we dit oplossen?”, legt Van Leeuwen uit.

Wegens de coronacrisis is er op dit moment, zowel bij de incassoafdeling als bij de gerechtsdeurwaarders, veel aandacht voor ‘minnelijke oplossingen’, oftewel bijzondere regelingen.

Van Leeuwen: „Tot 1 juni zijn er bijna geen ontruimingen, behalve bij bijvoorbeeld criminele activiteiten. Energieleveranciers sluiten de levering van energie niet af, en we doen geen beslagleggingen op de inboedel. Dat was een oproep van de overheid en die volgen we.”

„We voeren als deurwaarders uit wat de rechter zegt”, legt Van Leeuwen uit. „Onze taak is niet altijd eenvoudig, maar ik wil oplossingen vinden en op het einde van de dag het gevoel hebben dat ik daarin ben geslaagd.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 april 2020