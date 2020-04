4 In de verpleeghuizen zijn de besmettingen niet genoeg onder controle

Het gaat niet goed in de verpleeghuien. „We zien een sterke stijging van het aantal besmettingen”, zei Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van beroepsvereniging Verenso van specialisten ouderengeneeskunde, donderdag in de Tweede Kamer.

Verpleeghuizen registreren sinds maart zelf patiënten die vermoedelijk, of zeker, besmet zijn met het coronavirus. De cijfers komen uit het patiëntendossier Ysis waarbij de helft van de verpleeghuizen is aangesloten. De sterfte onder bewoners is er „ongekend”, zei Nieuwenhuizen.

Dat bevestigen cijfers die het CBS donderdag publiceerde. De sterfte in „institutionele huishoudens” (zoals verpleeghuizen) was in de eerste week van april al twee keer zo hoog als gewoonlijk, vooral onder ouderen. Daarna is het aantal doden ongetwijfeld nog verder toegenomen.

De huidige situatie in de verpleeghuizen is aan de cijfers van Verenso niet goed te zien. Alle besmettingen sinds maart worden steeds opgeteld: de lijn kán dus niet naar beneden. Of de epidemie aan kracht wint of afzwakt, wordt niet gauw duidelijk.

Directeur infectieziekten Jaap van Dissel zei donderdag dat er minder nieuwe verpleeghuizen besmet raken dan eerst, waarschijnlijk doordat bezoek er grotendeels geweerd wordt. Het aantal nieuwe patiënten lijkt echter nog niet af te nemen, zei Van Dissel. De epidemie dooft niet uit, terwijl dat onder de algemene bevolking wel zo is. „Wat betreft de verpleeghuizen zijn we er zeker nog niet”, concludeerde hij.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 april 2020