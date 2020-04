2 In het noorden blijft het rustig, op Overijssel en Zuid-Holland wordt gelet

Al sinds het begin van de uitbraak zijn er regio’s die zwaar getroffen zijn en gebieden waar het rustig is. In Friesland, Groningen en Drenthe ligt het aantal patiënten dat in het ziekenhuis belandt, twintig keer zo laag als in de zwaarst getroffen gebieden in Noord-Brabant en Limburg.

In de provincie Limburg is de uitbraak het hevigst. Meer dan 1 op de 1.000 Limburgers is sinds het begin van de uitbraak vanwege Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen. Al weken is Peel en Maas de zwaarst getroffen gemeente van Nederland, met 3 ziekenhuisopnames op iedere 1.000 inwoners.

In de provincie Groningen, waar het aantal patiënten het laagst is, hoefde gemiddeld slechts 1 op de 10.000 mensen te worden opgenomen.

Opmerkelijk: RIVM-directeur infectieziekten Jaap van Dissel wees donderdag in de Tweede Kamer twee keer op de situatie in Zuid-Holland en Overijssel. Daar zijn enkele „clusters” waar relatief veel mensen ziek zijn. In diezelfde twee provincies komen er ook nog relatief veel verpleeghuizen met besmettingen bij, zei de RIVM-directeur.

NRC Wetenschap Op de hoogte van kleine ontdekkingen, wilde theorieën, onverwachte inzichten en alles daar tussenin Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 april 2020