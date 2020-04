Strijden als een dame

De hele wereld is wijsgemaakt dat voetbal het mooiste spel is, flauwekul, want het mooiste spel is schaken. De krachtmeting in schaken is loepzuiver: het is een tegen een en daarbij heeft iedere speler ook een elftal van zestien stukken tot zijn beschikking. Kom daar maar om, voetbal. Schaken is zo eerlijk dat er zelfs dames meespelen en die mogen gelijk alle kanten op bewegen en slaan, wat hen tot de gevaarlijkste strijders op het bord maakt.

Over vrouwen en spelletjes gesproken, donderdag werd het Nederlandse vrouwenvoetbal 65 jaar. Vijfenzestig jaar geleden was het voor vrouwen niet langer verboden op clubvelden te spelen. Johan Cruijff mocht lid worden van Ajax toen hij tien was. Als hij een tweelingzus had gehad, had zij bij de eerste vrouwen gehoord die überhaupt van de KNVB een veld mochten betreden en toen Johanna zich eindelijk bij een club mocht inschrijven, kon ze naar medewerking fluiten.

Nog steeds vechten vrouwen in het voetbal voor gelijk loon bij gelijke inspanning. De KNVB heeft toegezegd de salarissen in 2023 gelijk te trekken, en dat in een land dat zich wijsmaakt dat mannen en vrouwen gelijke kansen krijgen. Daarom hebben we waarschijnlijk ook zo veel vrouwelijke minister-presidenten gehad en moet ik nog steeds lui die beweren dat vrouwen niet kunnen voetballen, eraan herinneren dat vrouwen net het veld op mochten toen Cruijff er al was. Heeft de KNVB sorry gezegd? Nee. Krijgen vrouwenteams iets om de achterstand in te halen? Nada.

Terug naar schaken, want daar is het zaak focus te behouden. Magnus Carlsen, die ooit in negen zetten van Bill Gates won en daarmee aantoonde dat je geen buitengewoon strateeg hoeft te zijn om miljardair te worden, heeft een schaaktoernooi georganiseerd dat zaterdag begint en live online wordt uitgezonden. Sportverslaafden kunnen hun hangtouw wegleggen want er is weer live sport.

Het Magnus Carlsen Invitational duurt tot 3 mei, er doen acht schakers mee, onder wie de Nederlander Anish Giri en uiteraard geen enkele vrouw. Ondanks dat gemis, kan schaken nu voetbal thuis zit, zijn rechtmatige plek als mooiste spel opeisen. Albert Einstein zei: „Schaken is het snelste spel ter wereld omdat men in enkele seconden duizenden gedachten moet ordenen”, en over uitspraken gesproken, grootmeester Susan Polgar zei: „Als mannen van mij verliezen, hebben ze altijd hoofdpijn… ik heb nooit gewonnen van een man die in goede gezondheid verkeerde.”

In een stripalbum van Storm las ik als kind iets wat me altijd bijbleef: Wie een spelletje verliest, verliest een spelletje, maar wie bij schaken verliest, sterft een beetje.

Weet u wie waarschijnlijk uitstekend had kunnen schaken? Johanna. Als ze toch niet mocht voetballen, kon ze zich uitleven op een schaakbord. Tenzij ze tegen haar zeiden dat dat spel ook niet voor meisjes was, iets wat ik regelmatig te horen kreeg toen ik als kind wilde schaken. Dat was in Zuid-Amerika, waar alleen dwazen beweren dat vrouwen en mannen aanspraak maken op dezelfde kansen. Voor een schaakspel moest een meisje vechten als een dame, hetzelfde gold trouwens voor stripboeken en voetballen.

Carolina Trujillo is schrijfster.