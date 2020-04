Scepsis groeit over de rol van China

De leiders van westerse industrielanden hebben van China meer openheid geëist over de oorsprong van het coronavirus. Tegelijk namen ze de Wereldgezondheidsorganisatie in bescherming tegen aanvallen van president Trump.

De Franse president Macron onderstreepte vrijdag in een vraaggesprek met de Financial Times dat de wereld niet te goedgelovig moet zijn over de Chinese omgang met het virus. „Laten we niet zo naïef zijn om te zeggen dat het veel beter is in de aanpak hiervan. Er zijn duidelijk dingen gebeurd waar we niets van weten”.

De coronacrisis leidde eerder in de week tot fricties tussen Frankrijk en China. Frankrijk ontbood de Chinese ambassadeur naar aanleiding van publicaties op de website van de Chinese ambassade. Een anonieme Chinese diplomaat geeft daar regelmatig hoog op over de Chinese virusaanpak en hekelt de aanpak van westerse landen.

Trump verwijt China dat het niet daadkrachtig heeft opgetreden tegen het virus. Ook vindt hij dat de WHO aan de leiband van China loopt. Daarom schortte hij deze week de betalingen aan de VN-organisatie op. Trump eiste ook opheldering over de oorsprong van het virus, nadat deze week bleek dat Amerikaanse diplomaten zich al in 2018 zorgen maakten over een biologisch laboratorium in Wuhan waar onderzoek wordt gedaan naar corona-achtige virussen.

China stelde vrijdag het sterftecijfer in Wuhan met 50 procent naar boven bij tot 3.869.

Ook andere westerse leiders waren kritisch over China. Dominic Raab, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, waarschuwde dat na de coronacrisis de relatie met China niet zomaar „business as usual” zal zijn. „De internationale gemeenschap wil weten hoe China heeft gehandeld in de beginfase van de virusuitbraak, zei Raab donderdag op een persconferentie. „Ik denk dat er zeker een zeer, zeer diepgaand evaluatieonderzoek moet komen naar de lessen en de uitbraak van het virus.”

Bij die evaluatie moeten volgens Raab alle landen worden betrokken, en heeft ook de WHO een belangrijke rol. Zijn Duitse collega Maas zei dat alle landen die bijdragen aan de WHO van de organisatie verwachten dat ze er alles aan doet om China te bewegen tot openheid van zaken.

De leiders van de G7 namen het tijdens een telefonische conferentie op voor de belaagde VN-organisatie. Kanselier Merkel: „De pandemie kan alleen overwonnen worden met een sterk en internationaal gecoördineerd antwoord.” De Canadese premier Trudeau: „Er is behoefte aan internationale samenwerking en de WHO maakt daar deel van uit.”

Volgens het Witte Huis echter ging de discussie tussen de leiders hoofdzakelijk over „het gebrek aan transparantie en het chronische mismanagement van de WHO.”