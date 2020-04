Pimpelmezen sterven massaal door ‘mysterieuze’ ziekte

Duitse vogelspotters zien de pimpelmezen vaak apathisch ergens zitten. Ze reageren nergens op en vliegen niet eens meer weg voor mensen. Eten willen de vogels niet meer. Bij een deel zijn de oogleden verkleefd en de veren op het hoofd uitgevallen. Ook hebben ze ademhalingsproblemen.

In Duitsland lijken pimpelmezen massaal te sterven aan een nog onbekende aandoening. Binnen een week zijn 20.000 ernstig zieke of dode vogels geregistreerd. Dat meldt de Duitse natuurorganisatie Nabu op vrijdag, die spreekt van een „mysterieuze mezensterfte”. Ook in Nederland pimpelmezen met vergelijkbare symptomen aangetroffen.

De zangvogel met kobalblauwe kruin lijkt te kampen met een besmettelijke ziekte. Nabu heeft daarom Duitsers opgeroepen om gevallen te melden en dode vogels op te sturen voor onderzoek. Wat opvalt is dat vooralsnog weinig gevallen bekend zijn van vergelijkbare besmettingen bij andere vogelsoorten. Volgens Nabu passen de symptomen niet bij een bekende vogelziekte maar het lijkt te gaan om „een bacteriële infectie die onschadelijk is voor mensen”.

Vogeltelling

De eerste gevallen werden gemeld op 11 maart. Vooral in de zuidwestelijke deelstaat Rijnland-Palts, niet ver van Zuid-Limburg, zijn zieke of dode pimpelmezen aangetroffen. Nabu hoopt meer duidelijkheid te krijgen over de impact van de ziekte bij een landelijke vogeltelling in mei.

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) van de Universiteit Utrecht zei eerdere deze week dat in Nederland ook „meerdere meldingen” zijn gedaan van dode of zieke pimpelmezen met vergelijkbare symptomen. Uit onderzoek naar vijf dode vogels bleek dat in ieder geval vier een longontsteking hadden.

Vogelliefhebbers wordt geadviseerd om extra hygiënemaatregelen te treffen met voer- of drinkbakken in de tuin om de verdere verspreiding van de ziekte te beperken.

Beelden van een zieke pimpelmees: