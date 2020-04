Lady Gaga organiseert online muziekfestival

Popster Lady Gaga houdt dit weekend, samen met de WHO, de organisatie tegen armoede Global Citizen en een groot aantal beroemdheden, een muziekfestival dat zaterdag en zondag mondiaal wordt uitgezonden onder de noemer One World: Together at Home. Optredens worden afgewisseld met verhalen van zorgmedewerkers.

De line-up is imposant: muzikanten als Billie Eilish, Stevie Wonder, Taylor Swift, Lang Lang, Eddie Vedder en Andrea Bocelli. Maar ook Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Heidi Klum en Amy Poehler doen vanuit hun eigen isolement mee, net als de poppen uit Sesamstraat. De presentatoren zijn Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon en Stephen Colbert.

One World: Together at Home roept associaties op met benefietfestivals uit het verleden zoals Live Aid. Lady Gaga benadrukt echter dat het festival niet bedoeld is om geld in te zamelen. „Stop je geld weg, dat hebben we niet nodig”, zei ze in The Late Show. De afgelopen weken hebben de organisatoren namelijk al geld opgehaald bij multinationals en filantropen. Het festival zelf is bedoeld om alle mensen thuis een hart onder de riem te steken, aldus Lady Gaga.

Het „historische evenement” duurt zes uur en is te volgen via een livestream. Daarnaast komt er een twee uur durende samenvatting op televisie, in Nederland bij MTV. (NRC)