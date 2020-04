Tijdens mijn (bijna) dagelijkse wandelingetjes in tijden van corona kom ik opvallend veel met kleurkrijt getekende hinkelbanen tegen. In een ervan zag ik vanmiddag staan, in hanenpoten:

JUF

ik mis je

liefs

Merel

