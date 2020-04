Fotograaf Marlies Swinkels (37) houdt van bakken, en haar bloem raakte laatst op. „Bloem is nu net goud”, zei ze, bellend met haar moeder. Tijdens een wandeling erna „plopte” het idee op in haar hoofd. Maar natuurlijk: het nieuwe goud!

De producten en objecten bedenken was het eenvoudige deel. Ze bemachtigen was lastiger. Bloem bleef uitverkocht, in haar Jumbo en Albert Heijn. Ze leegde het laatste beetje bloem uit haar laatste zak in een bewaarblik en vulde de zak met zand, zodat die wat voller leek.

Toen het mondkapje. Al had ze er een kúnnen krijgen: ze wilde geen nieuw kapje gebruiken. Nu is Swinkels’ zus verpleegkundig specialist. Kon zij een gebruikt exemplaar regelen? „Niet slim”, antwoordde haar zus. Stel dat daar corona „in of aan zit”. En: „We weten nog niet hoe lang het virus overleeft op een voorwerp.”

Dus knutselde Swinkels zelf een mondkapje in elkaar. Inclusief handgrepen van een tas, voor de bevestiging achter de oren.

Het spuiten – ze had nog een bus met goudspray – deed ze op straat, in een doos „zodat de stoep niet van goud werd”.

De achtergrond is zwart want dat past bij 2020, zegt ze – geen jaar van licht. Goud met zwart straalt bovendien „luxe” uit. Een wc-rol, because you’re worth it.

Swinkels heeft nu een gouden noodproviandje, al zal ze het eitje niet meer eten. Over gebruik van het toiletpapier is ze optimistisch – „als ik de buitenlaag er af rol.”

Mondkapjes zullen, verwacht Swinkels, in Nederland nodig zijn voor een slimme exit uit de dito lockdown. Maar haar gouden schepping vertrouwt ze niet. „Ik ben geen arts, maar ik denk niet dat deze mij zal beschermen.”