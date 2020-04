Flamingo’s en hun maatjes

Flamingo’s kunnen jarenlange vriendschappen vormen.

Naam: rode flamingo Wetenschappelijke naam: Phoenicopterus ruber Leeft: in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika bij water Eet: algen en kleine kreeftjes Uiterlijk: rozerode kleur, lange nek, zwarte snavelpunt, lange poten Weegt: 2-4 kg (mannetjes het zwaarst) Opvallend: flamingo’s zijn wit, maar krijgen uit hun voedsel de kleurstof carotenoïde binnen

Dat ontdekten Britse wetenschappers toen ze vijf jaar lang vier flamingosoorten bestudeerden, waaronder de rode flamingo. Veel individuen hebben – naast de vaste seksuele partner – een maatje, vaak van hetzelfde geslacht. Sommige flamingo’s vormen ook ‘vriendengroepjes’ met z’n drieën of zelfs met z’n vieren. Tegelijkertijd zijn er ook flamingo’s die elkaar stelselmatig uit de weg gaan, mogelijk omdat ze niet met elkaar kunnen opschieten. De onderzoekers benadrukken dat het belangrijk is om te zorgen dat flamingo’s ook in gevangenschap in zo groot mogelijke groepen samenleven (in het wild zijn ze vaak met meer dan 100) zodat er voldoende sociale bondjes kunnen ontstaan.