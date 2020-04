Een originele podcast over woorden

Achter de woorden die we vandaag de dag gebruiken schuilt misschien vaker dan je denkt een interessant wetenschapsverhaal. En het vertellen van dat verhaal is precies wat de podcast Science Diction doet.

Science Diction A podcast about words, and the science stories behind them Science Friday/WNYC Studios, ITunes, Spotify of Stitcher. ●●●●●

De podcast is een productie van de makers van Science Friday, een Amerikaanse radioshow over wetenschap die inmiddels al bijna dertig jaar loopt. De eerste vijf afleveringen zijn sinds maart te beluisteren op iTunes, Spotify en Stitcher en duren tussen de 10 en 17 minuten. Presentatrice is wetenschapsjournalist Johanna Mayer, een enthousiaste, zelfverklaarde ‘nerd’ die je elke aflevering een verhaal verteld over waar woorden vandaan komen als cobalt, dinosaur en quarantine.

Om het woord in kwestie in te leiden beschrijft Mayer een belangrijke plek en introduceert ze personages. Dat kunnen mijnwerkers zijn op zoek naar kostbare metalen (in het verhaal over kobalt), of een mysterieuze wandeling in het Natural History Museum in Londen, die leidt naar een standbeeld van de oprichter sir Richard Owen, tevens vader van het woord ‘dinosauriër’.

Haar beschrijving van een tekening waarin koeien uit mensen hun hoofd groeien, oren kruipen en op de neus zitten, is eerst moeilijk te plaatsen. Maar origineel is het wel. Het gaat om een spotprent van de Britse satirist James Gillray uit 1802, die de draak stak met de antivaccinatiebeweging. Die beweging ageerde tegen het pokkenvaccin (op basis van koepokken) ontwikkeld door de arts Edward Jenner.

Ook goed gedaan is het verhaal van de ‘meme’, dat we nu vooral kennen als een afbeelding met tekst en tegenwoordig een belangrijk internet-cultureel fenomeen is. Het woord staat eigenlijk voor iets veel algemeners, een idee dat zich gaandeweg verspreidt en wordt aangepast.

De podcast is goed gemonteerd met muziekfragmenten, voorgelezen citaties, en inbellende historici, etymologen en wetenschappers die ondanks de korte tijdsduur toch verdieping weten te brengen. Science Diction gaat over woorden, maar is vooral een goed excuus voor een kwartiertje (wetenschaps)geschiedenis.