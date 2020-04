Booking.com? Is dat niet die zoekmachine voor hotelkamers die je vervolgens via hun eigen homepages veel goedkoper reserveert? Waar ze je met een revolver in je nek staan op te naaien (‘nog 1 één kamer vrij!’) en waar eigenaren van kleine hotelletjes altijd acute haaruitval van krijgen?

Is er één bedrijf denkbaar dat zo volslagen overbodig is? Een virtueel laagje dat zich tussen herberg en gast wurmde en ze allebei in een wurggreep nam. Het lijkt me vrij symptomatisch voor de voorbije tijdgeest dat hier niet alleen geld mee te verdienen viel, maar dat het op enig moment zelfs uitgroeide tot Nederlands succesvolste multinational.

Als onze multinationals een minimale winstbelasting zouden afdragen, dan zou dit jaarlijks 600 miljoen opleveren. Tweemaal het huidige steunpakket voor de cultuursector.

De steenrijke hotelsite heeft de laatste tien jaar zo’n 1,8 miljard euro aan belastingafdrachten weten te omzeilen. De baas verdient 12 miljoen per jaar.

Eén maand zijn de inkomsten nu stilgevallen en het tussenlaagje smeekt om staatssteun. Hilarisch, vrijpostig, lomp. Noem het hoe je wilt, maar het lijkt mij niet ondenkbaar dat de overheid daadwerkelijk gaat bijspringen, bovenop de generieke maatregelen. Voor staatssteun hoeft Booking immers alleen maar aan te tonen van vitaal belang te zijn voor toerisme en economie.

Kijk naar het steunpakket voor de culturele sector. Het schokkendst daaraan is dat het de minister zoveel moeite heeft gekost. In Nieuwsuur reconstrueerde Arjan Noorlander: „Het lukte pas toen er een economisch sausje over werd gelegd.” Alweer dat armzalige schijnexcuus. Kunst is zo goed voor het toerisme, de economie!

Ik hoopte zo dat we dat stadium eindelijk voorbij waren, dat de waarde van kunst en cultuur niet meer bevochten hoefde te worden, zoals je het bestaan van ziekenhuizen, fietspaden of basisscholen ook nooit hoeft te vergoelijken met het argument dat ze zo fijn zijn voor de staatskas.

Het geval van tussenlaagje.com laat zien hoe je economisch onbevattelijk groot kunt zijn, en toch vrij waardeloos voor de mensheid. Nu we boven het ravijn bungelen van een peilloze economische recessie, kan het geen kwaad eens te overwegen of er misschien andere dan economische waardesystemen zijn om ons op te richten.

Wie een hotelkamer boekt, doet dat zelden om al zijn vakantiedagen door te brengen in een zacht bed. Die doet dat om ter plaatse de restaurants, natuur, musea en theaters op te zoeken. Dat betekent dat de toeristische infrastructuur daar ondersteunend aan is. De culturele beleving vertegenwoordigt dus een hogere waarde dan het handelsverkeer.

Booking.com is een ondersteuning van die ondersteunde structuur. Van alle bedreigde instellingen lijkt deze me niet het meest vitaal.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.