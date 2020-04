Duizend varkens omgekomen bij stalbrand in Lierop

Een stalbrand in het Noord-Brabantse dorp Lierop heeft in de nacht van donderdag op vrijdag aan waarschijnlijk zo’n duizend varkens het leven gekost, meldt de brandweer. Het is de tweede grote stalbrand in Nederland dit jaar. Over de oorzaak van de brand is niets bekendgemaakt

Rond middernacht kwam de melding van brand binnen, die al snel binnen de categorie „zeer grote brand” kwam te vallen. Er was geen waterpunt in de buurt waardoor zes wagens twaalfduizend liter bluswater moesten vervoeren naar de brand. Met een sloopkraan brak de hulpdienst de brandende stal open om beter bij de brandhaard te kunnen, meldt Brabants Dagblad.

Op het terrein stonden vier stallen met in totaal zesduizend varkens. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat de brand oversloeg naar de andere stallen.

Dit jaar zijn er voor zover bekend nog niet veel grote stalbranden geweest. Bij een brand in het Twentse dorp Bentelo kwamen in februari twintigduizend kippen om. In 2019 kwamen bij 41 stalbranden meer dan 175.000 dieren om, dit waren voornamelijk kippen en vijfduizend varkens.