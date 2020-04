Denk-leden willen ledenvergadering afdwingen

Een groep actieve leden van Denk wil op eigen initiatief een algemene ledenvergadering afdwingen en eist meer inspraak in de partij. Via een manifest doet de groep, die zich op Facebook Nieuw Democratisch Denk-ers noemt, voorstellen voor democratische hervormingen. „De structuur bij DENK is ‘ons kent ons’ en achterkamertjes op hoog niveau waar leden op de stippellijn mogen tekenen om vóór te stemmen”, schrijven ze.

Het manifest, de nieuwste stap in een al weken durende saga, is een antwoord op de steeds hoger oplopende ruzie tussen de oprichters van de partij, Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk, die in het openbaar wordt uitgevochten. Kuzu en Öztürk zitten beiden in de Tweede Kamer, Öztürk is daarnaast ook voorzitter van het landelijk bestuur. Het derde Kamerlid van Denk, Farid Azarkan, riep het bestuur vorige week op om af te treden en kreeg daarbij steun van onder meer tien van de dertien gemeenteraadsfracties. Öztürk legde die oproep naast zich neer. Hij wil dat de leden zich op de geplande algemene ledenvergadering (alv) op 6 juni uitspreken.

Dat vinden de opstellers van het manifest, zes actieve leden zonder politieke functie, te laat. Bovendien vrezen ze dat het vanwege corona ook in juni nog niet mogelijk zal zijn om bijeen te komen. „Volgens de statuten kunnen we met steun van 10 procent van de leden een alv afdwingen”, zegt Achraf El Johari, een van de initiatiefnemers. „Het bestuur moet dat honoreren. En als ze dat niet doen, mogen de leden het zelf organiseren.”

Bang dat de partij uiteenvalt

Omdat de coronamaatregelen fysieke bijeenkomsten voorlopig onmogelijk maken, onderzoekt hij de mogelijkheden om een digitale ledenvergadering te organiseren. „We zien dat er nu kampen ontstaan binnen de partij, maar dat willen wij nadrukkelijk niet”, zegt El Johari (23), die tot voor kort werkte als beleidsmedewerker bij de Amsterdamse gemeenteraadsfractie van Denk. Daar stopte hij om te gaan doceren aan de Hogeschool van Amsterdam. „We zijn bang dat de partij uiteenvalt als er niets gbeuert. Wij willen de eenheid juist bewaren.”

Daartoe doet de groep met het manifest een aantal concrete voorstellen. Zo willen ze dat het bestuur opstapt en plaatsmaakt voor een interim-bestuur en dat er partijafdelingen worden opgericht, waarvan de voorzitters dan samen de partijraad vormen. Ook willen ze dat leden inspraak krijgen in het opstellen van de kieslijsten of het aanstellen van de commissie die het verkiezingsprogramma schrijft.

„Het bestuur van Denk is heel invloedrijk”, zegt El Johari. „De partijtop combineert vaak bestuurlijke en politieke functies. Dat is een ongezonde verstrengeling van macht en belangen. Tegelijk zijn die mensen ook onderdeel van het huidige conflict, waardoor ze de situatie niet goed overzien.”

Rollebollend over straat

De top van Denk maakt al weken openlijk ruzie. Eind maart maakte Tunahan Kuzu plotseling bekend zijn fractievoorzitterschap neer te leggen en volgend jaar niet meer verkiesbaar te zijn voor Denk. Die beslissing, bleek later, nam hij onder druk van Öztürk, die hem confronteerde met een buitenechtelijke affaire uit 2018, die volgens een publicatie in HP/de Tijd „grensoverschrijdend” was. Kuzu sprak van een „politieke broedermoord”. Öztürk heeft inhoudelijk niet gereageerd.

Voor de leden, die met „pijn in de buik” zagen dat de politieke en bestuurlijke leiders van hun partij rollebollend met elkaar over straat gaan, was dit het moment om in actie te komen. „Öztürk, Kuzu, Azarkan. Allemaal zeiden ze dat de leden het laatste woord hebben”, zegt El Johari. „Wel, hier zijn we dan.”

