Wereldwijd meer dan 150.000 doden door Covid-19

Verlopen rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Alle rijbewijzen die zijn of zullen verlopen in de periode vanaf 16 maart, blijven geldig tot 1 juni 2020. Dat schrijft de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen in een brief aan de Tweede Kamer. Tot 1 juni kunnen mensen blijven rijden met een verlopen rijbewijs en blijven ze verzekerd. In de brief geeft de minister aan dat een verlenging van de maatregel indien nodig tot de mogelijkheden behoort.

De maatregel is alleen geldig voor mensen die een rijbewijs hebben dat tien jaar geldig is. Rijbewijzen van beroepschauffeurs of van mensen met een lichte beperking, die elke vijf jaar hun rijbewijs moeten verlengen, vallen ook onder de nieuwe regeling. Mensen met een rijbewijs dat één of drie jaar geldig komen vanwege de verkeersveiligheid niet in aanmerking.

Een vanaf 16 maart vervallen rijbewijs is volgens de tijdelijke regeling alleen geldig binnen Nederland. EU-burgers die in Nederland wonen en een verlopen rijbewijs van een andere EU-lidstaat hebben vallen ook onder de regeling.