Chips gewild, dankzij corona

De toenemende vraag naar clouddiensten, hogere internetsnelheden en extra apparatuur om vanuit huis te werken, heeft een positief effect op de chipindustrie. Zelfs onder de lastige omstandigheden van de huidige coronacrisis blijft de vraag naar meer chips voor rekenkracht en opslag van data voorlopig groeien.

Dat is de eerste, voorzichtige, conclusie nadat twee grote bedrijven uit de chipsector deze week hun eerste cijfers en verwachtingen voor 2020 bekend hebben gemaakt. Het gaat om de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML, die woensdag een kwartaalomzet van 2,4 miljard euro meldde en een van diens grootste klanten, chipfabrikant TSMC uit Taiwan. TSMC’s kwartaalomzet kwam op 9,3 miljard euro uit, een groei van 45 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019.

TSMC handhaaft de investeringen in nieuwe apparatuur om chips te produceren, zoals de extreme ultraviolet lithografiemachines (EUV) van ASML. Daarmee zijn extra complexe chips in grote volumes te produceren.

Logistiek grootste risico

Bij ASML hebben ze ook nog geen afzeggingen of uitstel van orders geconstateerd. Het grootste risico, zei topman Peter Wennink in een toelichting, is dat het coronavirus voor belemmeringen in de toeleveranciers of logistiek zorgt.

ASML’s kwartaalomzet kwam 700 miljoen euro lager uit dan verwacht. Dat wijt het bedrijf aan een iets te snelle levering van EUV-machines, waardoor de omzet nog niet in de boeken staat. Dat wordt in de komende twee kwartalen weer terugverdiend, denkt het bedrijf.

Hoewel de uitdijende cloud extra rekenkracht en geheugen vergt, zijn er wel degelijk zorgen over het terugvallen van de vraag naar elektronica als gevolg van krappere budgetten bij consumenten en bedrijven vanwege de coronacrisis. Populaire gadgets als smartphones werden al minder vaak vervangen, wellicht dat door het uitblijven van grote sportevenementen de verkoop van tv’s dit jaar ook opdroogt.

Dit zou weer effect kunnen hebben op de omzetten van de grootste smartphoneverkopers, zoals Apple en Huawei. Deze Chinese fabrikant, een van de grote klanten van TSMC, bereidt zich voor op nieuwe beperkende maatregelen van de VS. Als gevolg van de handelsoorlog tussen de VS en China zou TSMC niet langer geavanceerde chips aan Huawei kunnen leveren.

Die handelsoorlog drijft een wig in de elektronicaindustrie, schreef onderzoeksbureau Gartner in een recente analyse van de halfgeleiderindustrie. De gezamenlijke omzet van chipfabrikanten in 2019 daalde met 12 procent, tot 419 miljard dollar (386 miljard euro). In 2018 was dat nog 439 miljard euro.

De terugval wordt vooral geweten aan de slechte start van 2019, wegens een overproductie van geheugenchips en een tegenvallende groei van smartphoneverkopen en – toen nog – bescheiden groei van clouddiensten. Dat zorgde voor dalende prijzen van computergeheugen. Zo’n prijsdaling in geheugenchips vindt plaats als meerdere fabrikanten tegelijk hun productiecapactieit uitbreiden. In de tweede helft van 2019 herstelde de prijs zich weer.

Apple, dat deze week een betaalbare variant van zijn iPhone aankondigde, gaf eerder aan op een lagere omzet te rekenen vanwege productieproblemen door het coronavirus. Inmiddels komt de iPhone-productie in China weer op gang.

Al worden minder smartphones verkocht dan in voorgaande jaren, er is één onderdeel dat desondanks groeit: de elektronica voor camera’s. Naarmate er meer lenzen op een telefoon zitten, blijft de vraag naar optische sensoren stijgen.

