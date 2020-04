Booking.com doet volgens OR ‘onvoldoende om werknemers te beschermen’

De leiding van Booking.com doet onvoldoende om zijn werknemers en de levensvatbaarheid van het bedrijf op de lange termijn te beschermen. Dat heeft de ondernemingsraad (OR) van de grootste reissite ter wereld vrijdagmiddag aan de directie medegedeeld.

Booking.com verkeert in de grootste crisis sinds zijn oprichting in 1996. Het bedrijf zag door het stilvallen van de reismarkt de omzet met een „duizelingwekkende” 85 procent afnemen in vergelijking met een jaar geleden, zei topman Glenn Fogel in een interne video waarvan de inhoud deze week via NRC uitlekte. Hij zei te verwachten dat er „waarschijnlijk” ontslagen zullen vallen.

Geen sociaal plan

De OR is met name kritisch over het ontbreken van een sociaal plan, dat een vertrekregeling garandeert voor werknemers die hun baan verliezen. Dat kan leiden tot „reputatieschade” voor het bedrijf, vreest de OR. „Dat kan ervoor zorgen dat overheidssteun, het behouden van talent en het vertrouwen van klanten en aandeelhouders in gevaar komt”, aldus de OR in het bericht, dat in handen is van NRC.

Ondertussen worden steeds meer personeelsleden lid van vakbond FNV, melden bronnen binnen Booking. In Amsterdam – Booking is van oorsprong een Nederlands bedrijf – werken ruim vijfduizend werknemers verspreid over meerdere kantoren.

De OR was tot voor kort een onbekend orgaan onder Booking-werknemers, waar veelal expats werken. Uit een enquête onder het personeel – waar ruim drieduizend werknemers aan deelnamen – bleek dat eind 2019 tweederde van het Booking-personeel niet begreep wat hun rechten in Nederland precies zijn.

De vakbond stuurde vrijdag de nieuwe leden direct een e-mail om hen te verwelkomen. „Staat het bedrijf voor het beschermen van eigen personeel en klanten of kiest het bedrijf (weer) voor het beschermen van de belangen van aandeelhouders? Wie is Booking.com?”, zo schreef de FNV. „Jullie zijn het bedrijf, jullie zijn het kapitaal en niemand anders.”

NOW-regeling

Deze week ontstond onrust nadat Booking.com bekendmaakte een beroep te doen op de Nederlandse NOW-regeling, waarbij de overheid tot 90 procent van de loonkosten vergoedt van bedrijven die door de coronacrisis veel omzetverlies hebben. Moederbedrijf Booking Holdings maakte vorig jaar een kleine 5 miljard dollar winst.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) noemde dit beroep vrijdagmiddag „een hard gelag voor de duizenden kleine horeca-ondernemers die buiten deze steunmaatregelen vallen en de duizenden hotels die in de afgelopen maanden door Booking.com zijn gedupeerd”.

De horecavakbond verwijt de reissite gasten hun geld terug te betalen, maar de hotels niet te compenseren voor verloren inkomsten. Iets dat Airbnb eerder bijvoorbeeld wel deed, door een fonds van 250 miljoen dollar voor getroffen verhuurders op te stellen.

Booking.com was vrijdagavond niet bereikbaar voor commentaar.