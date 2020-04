Bolsonaro ontslaat ‘coronaminister’ die hem durfde tegen te spreken

De Braziliaanse minister van Volksgezondheid Luiz Henrique Mandetta is ontslagen door president Jair Bolsonaro. Dat maakte Mandetta donderdagmiddag rond half vijf lokale tijd bekend in een persconferentie. Onmiddellijk na de bekendmaking van zijn ontslag braken er massale en luidruchtige ‘pannenprotesten’ uit in het land.

Mandetta lag al tijden overhoop met Bolsonaro over de anticoronamaatregelen in Brazilië. Terwijl Mandetta, zelf voormalig arts en orthopedagoog, voorstander is van strikte sociale quarantaine zoals die in de verschillende deelstaten sinds half maart van kracht is, wil Bolsonaro dit opheffen. Dat Bolsonaro deze maatregelen zelf aan zijn laars lapt, bleek de afgelopen weken op verschillende momenten waarbij de president in het openbaar mensen omarmde en handen gaf.

Vorige week liepen de spanningen tussen de twee al op, maar Mandetta overleefde een mogelijk ontslag door steun van invloedrijke ministers en militairen. De afgelopen dagen, na de zoveelste onverantwoorde actie van Bolsonaro, verklaarde Mandetta dat Brazilianen niet meer wisten of ze naar hem of naar de president moesten luisteren. „Ik ben moe. We strijden niet alleen tegen het virus maar ook tegen de president, die de maatregelen niet serieus neemt.” Bolsonaro heeft een oncoloog, Nelson Teich, als opvolger aangewezen.

Lees ook: Zorgminister die Bolsonaro waagde tegen te spreken

NRC Vandaag Elke ochtend een uitgebreide update over het coronavirus, een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven