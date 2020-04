Thuisknippen: alleen de nek of toch maar de hele bol?

Hoofdhaar groeit gemiddeld 0,3 millimeter per dag. Sinds het begin van de intelligente lockdown zijn we allemaal ongeveer een centimeter haar rijker. Bij langer haar valt dat niet op, bij korte kapsels is het een ander verhaal. Hoogste tijd voor een knipbeurt, maar hoe doe je dat zonder kapper?

Dat de Nederlander hecht aan haarverzorging blijkt wel uit het aantal kapperszaken. In 2018 waren dat er 27.000, volgens cijfers van het CBS. Toch zorgde de sluiting van de kapsalons niet eens voor al te veel paniek. Dan millimeter ik het wel, zeiden mensen. Premier Rutte grapte dat hij altijd nog kon terugvallen op het Grapperhaus-model.

Intussen is de stemming veranderd. Foto’s van tragische uitgroei en treurige kapsels, indirect veroorzaakt door Covid-19, gaan op sociale media rond onder hashtag #coronahair. Tegenhanger #coronacut, over getemd #coronahair, is ook niet mis. Een paar natuurtalenten hebben een redelijk resultaat bereikt; veel vaker zien we veel te korte pony’s en onbedoelde bloempotcoupes.

Kappers zagen het al aankomen en buitelden over elkaar om iedereen te manen vooral níét de schaar in eigen haar te zetten, en ook partner en kinderen met rust te laten. „Het is een vak, dat moeten we niet vergeten”, zei Mari van der Ven, BN’er onder de kappers. Een beetje nekhaar weghalen zou geen kwaad kunnen maar, voegde hij toe, „blijf er verder maar vanaf”.

Intussen lukt het zelfs met lijm niet meer het haar in model te houden, terwijl we er ook bij de virtuele vergadering graag netjes bij zitten. Toch maar millimeteren? Vergis je niet, zegt beautyvlogger en haar- en make-up artiest Susan Hoffman (51). Millimeteren op één lengte kan iedereen. Maar een opgeschoren kapsel? Andere koek. In een van haar vlogs, te zien op haar YouTube-kanaal, geeft ze haar zoon een opscheerbeurt. „Het allerlelijkst is zo’n harde lijn tussen haar en nek”, zegt ze gruwelend aan de telefoon. „Zorg alsjeblieft voor een mooie overgang met een opzetstukje.”

Voor wie niet zo kort wil gaan, heeft Hoffman ook tips. In tegenstelling tot andere kappers denkt zij dat thuisknippen best kan. Haar man zit model in de video ‘Thuis je haar knippen’, maar „de tips werken ook op langer haar”. Belangrijkste tip: kleine secties pakken. „Wat je echt niet wil, zijn van die happen in je haar.” Mooie overgangen bereik je het best met een goede schaar. Zijn die uitverkocht, zoals bij sommige winkels al het geval is, ga dan niet aan de slag met de keukenschaar.

Ook raadt Hoffman sterk af om te proberen zelf een ander coupe te creëren: volg de lijn die de kapper heeft aangebracht.

Anne Smit (40) uit Rijswijk was voorbereid. Dertien jaar terug heeft ze een kapperscursus gedaan, omdat ze altijd de jongens in haar studentenhuis knipte en het haar leuk leek er meer van te weten. Gisteren heeft ze zoontje Ollie (8) bijgeknipt en ook haar man heeft ze al onder handen genomen. „Dat lange haar in de nek vind ik er zo armoedig uitzien.”

Bij zichzelf heeft ze, ondersteboven hangend, laagjes geknipt. Haar man heeft op haar instructie de achterkant bijgewerkt. „Het was echt nodig, ik had zo’n dode pruik op mijn hoofd.”

Vóór corona werd ze vaak uitgelachen met al haar kappersspullen. Maar wie het laatst lacht, lacht het best. „Ik, mijn kinderen en mijn man zien er tenminste fatsoenlijk uit.”

Anita Steenbergen knipt haar zoon zelf Jesse vóór zijn knipbeurt... „Het ging eigenlijk wel goed”, zegt Anita Steenbergen (41) net nadat ze het haar van zoontje Jesse (6) heeft geknipt. Jesse was een paar dagen geleden zelf naar haar toegekomen om te vertellen dat zijn haar in zijn ogen aan het prikken was. Ze vertelde hem dat ze nu niet naar de kapper kunnen. „Doe jij het dan maar gewoon”, had hij gezegd. Hij denkt nog dat ik alles kan, zegt Steenbergen. Haar eigen kappersschaar, die ergens in huis moet liggen, kon ze niet vinden. Gelukkig wist ze dat in hun dorp een kapperdoorgeeftas circuleert met een schaar, een tondeuse, een cape en een dvd met basisinstructies. „Ik vind het wel leuk om te doen”, zegt Steenbergen. Ze wil nu zelfs een online kapperscursus gaan volgen. „Dan kan ik zolang hij dat goed vindt zelf zijn haar blijven knippen.” ...en erna