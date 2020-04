Winnaar World Press Photo: ik kon m’n ogen niet van hem afhouden

Donderdag werden de winnaars van de 63ste editie van de World Press Photo Awards bekend. De Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba (1971) won met zijn foto van Soedanese protesten Straight Voice. De Franse fotograaf Romain Laurendeau won de vorig jaar geïntroduceerde World Press Serie van het Jaar. Hij legde jarenlang de onvrede onder de jonge generatie Algerijnen vast die uiteindelijk leidde tot het vertrek van Bouteflika. Aan zowel de Foto als Serie van het Jaar is een geldbedrag van 10.000 euro is verbonden. Daarnaast werden er prijzen uitgereikt in acht subcategorieën, en in de ‘Digital Storytelling’-competitie. Vanwege de Covid-19-crisis werd de live awardshow geannuleerd, die normaal op het Westergasterrein in Amsterdam wordt gehouden.

Als Yasuyoshi Chiba (48) half juni in Khartoem aankomt, is er geen demonstrant te zien. De Japanse fotograaf is door persbureau AFP naar de Soedanese hoofdstad gestuurd om de anti-regeringsprotesten vast te leggen. Maar de visumaanvraag duurde twee maanden, en als hij er eenmaal is, is het stil op straat.

Wat kan ik in hemelsnaam fotograferen, denkt Chiba. Hij kent Soedan niet, spreekt geen Arabisch. Hem wordt zelfs geadviseerd geen camera’s over straat te sjouwen, dat zou onveilig zijn. Twee weken eerder waren zo’n honderd mensen omgekomen in de stad toen een Soedanese militie een sit-in bloedig uiteenjoeg, en de angst lijkt weer terug.

Twee maanden daarvoor had een militaire coup een einde gemaakt aan het dertig jaar durende bewind van dictator Omar al-Bashir, maar dat was voor de demonstranten niet voldoende. De militairen zijn oude vrienden van Bashir. De burgers eisen meer inspraak. Het afsluiten van elektriciteit en internet om demonstraties tegen te gaan blijkt vergeefs; via sms en de megafoon bereiken demonstranten elkaar en gaat het verzet door.

Lokale journalisten vertellen Chiba over een bijeenkomst die oppositieleiders hebben georganiseerd in een woonwijk van Khartoem om demonstranten bij te praten; onlinecommunicatie is immers onmogelijk. Maar eenmaal aangekomen ziet hij direct een nieuw probleem. Het is pikkedonker.

Chiba zet zijn hoop op generatoren die worden geïnstalleerd, terwijl de bijeenkomst wordt gebarricadeerd met grote stenen. Plotseling beginnen in een hoek mensen met hun handen te klappen. Hij beweegt zich erheen, en ziet dat het lot hem eindelijk goed gezind is.

Protestgedicht

In het midden van de groep staat een jongen, verlicht door tientallen mobiele telefoons. Hij draagt een gedicht voor, een protestgedicht, dat populair is geworden onder demonstranten. Hij reciteert ook eigen teksten. In zijn adempauzes roepen de mensen om hem heen ‘thawra’, het Arabische woord voor revolutie.

Het was de gelaatsuitdrukking en stem die Chiba zo imponeerden, vertelt hij telefonisch vanuit zijn standplaats Nairobi in Kenia. „Ik kon m’n ogen niet van hem afhouden. Hij was zo sterk, zo charismatisch.” Wie de jongen is, weet hij nog steeds niet, en daar heeft hij spijt van. „Normaal vraag ik altijd naar de naam, maar het was zo chaotisch. Ik wil hem een afdruk geven.”

Het resultaat is een foto van hoop. De vrouw rechtsonder lacht breeduit, de jongen in het midden fier omhoog, kinderen juichen. De jury roemt de foto omdat die inspireert in tijden van conflict, omdat die staat voor de onrust wereldwijd van mensen die verandering willen, omdat die de kracht van de jeugd laat zien, en de kracht van kunst. In die zin past de foto naadloos bij ‘protestjaar’ 2019, waarin vaak de jeugd in de frontlinie stond. Zoals in Hongkong en Algerije, waarvan foto’s ook in de prijzen vielen, en in de klimaatbeweging.

„Ik hoop dat de leiders in Soedan begrijpen dat de toekomst van de jongeren is”, zegt Chiba. Dat zijn foto is uitgeroepen tot Foto van het Jaar moet daar zeker bij helpen.

In augustus tekenden het leger en pro-democratische groepen een akkoord over machtsdeling in Soedan, met verkiezingen in 2022. Chiba hoopt dat die inderdaad worden gehouden, „en dat ze dan lachend de straten opgaan”, zegt hij. „Dat ze hun verworvenheden zullen vieren. Net als ze dat tijdens de revolutie deden.”

Naast de World Press Foto van het Jaar werd donderdag de World Press Serie van het Jaar bekend, evenals de eerste, tweede en derde prijzen in subcategorieën. Bekijk de eerste prijzen hieronder: