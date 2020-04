Als je gepijpt wordt, moet je stilliggen

‘Dat is inderdaad een heel mooie pik’, zegt vertrekkend stagiaire Roos dromerig tegen Jonas, de bij een grote bank werkende hoofdpersoon van de vorig jaar verschenen roman De Weinigen. Ze laat haar tong over zijn ballen gaan, vouwt haar lippen over zijn eikel, laat zijn ‘hele pik naar binnen glijden’ en hijgt: ‘Hoe word je graag gepijpt?’ Jonas kan niet meer dan een ‘Jezus…’ uitbrengen, totdat hij ‘implodeert’ en kreunt: ‘Ik wil in je mond komen! Houd em in je mond, ik kom!!!’

‘Ik stootte mijn pik naar voren en voelde hoe mijn ballen een grote lading zaad in haar keel pompten.’ Roos: ‘Hmm, dat was lekker, a girl needs her protein, you know.’

Het zal geen verrassing zijn dat de auteur van De Weinigen een man is (Lucas Hirsch), net zoals het, ook voor niet-mannen, geen verrassing is dat Jonas niet alleen staat in zijn liefde voor fellatio. Ik vermoed dat ik lang niet de enige vrouw ben die heeft meegemaakt hoe haar hoofd zacht doch beslist richting het kruis van een kersverse mannelijke partner werd geduwd (dit speelde zich af in het pre-#metoo-tijdperk, laten we hopen dat het tegenwoordig niet meer zo gebeurt).

Over waarom mannen van pijpen houden wil ik het hier binnenkort hebben, en hoe ze graag gepijpt worden –laat het weten! – maar de reden dat het onderwerp nu ter sprake komt, is de vraag van een 83-jarige lezeres*: „Wat is er prettig of opwindend voor een vrouw aan pijpen? Tenzij er wederzijdsheid in het spel is, dan kan ik me er iets bij voorstellen.”

„Alles!”, mailde een 66-jarige vrouw*. „De geur, de smaak, het mondgevoel. Wederkerigheid is niet aan de orde, ik geef me er spontaan aan over. Soms beft mijn man (we zijn veertig jaar samen) mij, als hij dat wil.”

„De vraag zou je eigenlijk moeten verbreden”, schreef TW (74, man)*. „Wat is er lekker aan voor een man of vrouw om een man te pijpen, dan wel voor een man of vrouw om een vrouw te beffen?” Oftewel: „Wat is er prettig aan iemand iets geven? Het lijkt een paradox, maar geven is denk ik een basisbehoefte.”

Hoofdduwen is, uiteraard, een no-go

Voor een 50-jarige eindredacteur*, een liefhebster, zit de lol van pijpen vooral in „de macht die je over een man hebt”. „Ik ben de aanvoerder, ik bepaal of je klaarkomt of niet. Ik vind het opwindend om te zien hoe iemand bijna in katzwijm raakt van wat ik doe.”

Een man die wordt gepijpt, mag het nooit overnemen, vindt zij. „Hij moet stilliggen, daar moet je streng in zijn. Je moet niet toelaten dat je in je mond wordt geneukt. Dan krijg je ook sneller last van een kokhalsreflex, dat heb je minder als je het zelf in de hand hebt en je keel geconcentreerd kunt openzetten.”

Hoofdduwen is, uiteraard, een no-go. Ook andere manieren van initiatief nemen zijn voor haar geen optie. „Pijpen is een cadeau dat je krijgt. Wie om cadeaus vraagt, wordt overgeslagen.”

Als er geen condoom wordt gebruikt, is het wel bedoeling te informeren of de gevende girl of boy haar of zijn proteïne op deze manier binnen wil krijgen. „Hoewel je dat zelf ook in de hand hebt. Je merkt veel beter dan bij neuken wat er gebeurt als een man een orgasme gaat krijgen: de dijen worden aangespannen, de buik gaat trillen. Dus daar kun je adequaat op reageren.”

Zelf slikt zij zaad niet graag door – „ik trek de viscositeit niet” – maar in haar mond klaarkomen mag. „Sinds ik een vriend heb die nagenoeg vegetariër is, vind ik het geweldig. Een enorm smaakverschil met carnivoren.”

Lees ook: Seks tot je -tigste

Tot slot: post naar aanleiding van het onderwerp van vorig week: alleenwonenden in coronatijd. „Wat ik mis is de creatieve draai die long distance lovers en andere geliefden die het nu beter vinden elkaar niet aan te raken eraan zouden kunnen geven, in plaats van te kijken naar de onmiddellijke behoeftebevrediging”, schrijft een 68-jarige lezeres*. „Kunnen zij hun diepste gevoelens sublimeren en deze in gloedvolle woorden vatten? Is het niet tijd voor de hergeboorte van de liefdesbrief? Een erotische ulevel in kalligrafie? Een baltsdans op afstand ? Tantra met woorden?”

*De (achter)namen van de geciteerden zijn op hun verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

Meepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl