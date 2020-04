Stroom bootmigranten uit Libië zwelt weer aan

Hoewel Italië en Malta hebben bepaald dat wegens het coronavirus ook op zee geredde migranten niet meer naar hun havens gebracht mogen worden, is de stroom bootmigranten uit Libië weer op gang gekomen. Dat leidt tot gecompliceerde quarantaineproblemen in Italië. Omdat de meeste hulporganisaties na de virusuitbraak hebben besloten niet uit te varen, is er bovendien weinig hulp beschikbaar voor mensen die toch uit Libië zijn vertrokken en op zee in de problemen komen. De Italiaanse hulporganisatie Mediterraneo zegt te vrezen dat de afgelopen dagen mensen die op rubberboten zaten, zijn verdronken zonder dat iemand het in de gaten had.

Vorig week testte een migrant uit Egypte uit een groep die met een houten schip het eilandje Lampedusa had bereikt, positief nadat hij van daaruit naar Sicilië was overgebracht. Dat heeft de angst voor besmetting vergroot – begin deze maand had de Italiaanse regering bepaald dat, zolang de noodtoestand geldt wegens Covid-19, tot eind juli, de Italiaanse havens niet als ‘veilig’ in de zin van het zeerecht beschouwd kunnen worden. De Duitse hulporganisatie Sea-eye is desondanks nog actief in dat gebied van de Middellandse Zee, als enige. Haar schip de Alan Kurdi lag woensdagavond voor de noordkust van Sicilië met aan boord ongeveer 150 migranten die tien dagen daarvoor waren gered. Een plan om deze groep over te brengen naar een veerboot en daar twee weken in quarantaine te houden, in afwachting van verdere stappen, was woensdagavond nog niet in gang gezet. Wel zijn na een zelfmoordpoging en onrust aan boord drie mensen van het schip gehaald.

Opmaat naar nieuwe stroom

Begin deze week zijn twee groepen migranten op gammele houten boten, beter geschikt voor de oversteek dan rubberboten, aangekomen op het eilandje Lampedusa en op Sicilië. Andere migranten zijn teruggebracht naar Libië. Het kantoor van de Internationale Organisatie voor Migratie in Libië zei donderdag dat een koopvaardijschip uit Malta 49 migranten had overgedragen aan de Libische kustwacht. Vijf mensen die op hun rubberboot zaten, zijn omgekomen, zeven anderen worden vermist.

Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn tot dinsdag 3.229 migranten over zee aangekomen in Italië. De druk is deze maanden groter op Spanje (6.034 migranten) en vooral Griekenland (9.641 migranten). De Griekse regering zei woensdag dat satellietbeelden suggereren dat Turkije grote groepen mensen vanuit opvangcentra in het binnenland naar het westen van het land aan het brengen is. Dit zou de opmaat voor een nieuwe stroom vluchtelingen naar de Griekse eilanden kunnen zijn. Athene heeft de hulp van de NAVO ingeroepen om te patrouilleren op de zeegrens tussen Griekenland en Turkije.