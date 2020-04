Shell scherpt eigen klimaatdoelen aan

Shell heeft zijn klimaatdoelen aangescherpt. Dat maakte het bedrijf donderdag — de jaarlijkse ‘responsible investor day’ van Shell — bekend. Shell wil de netto CO₂-voetafdruk van zijn producten in 2035 met 30 procent terugbrengen, en uiterlijk in 2050 met 65 procent, beide ten opzichte van 2016. Eerder stelde Shell zich voor die jaren een reductie van respectievelijk 20 en 50 procent ten doel. Hoe het bedrijf de CO₂-uitstoot precies wil gaan compenseren, maakt Shell in het derde kwartaal bekend.

Naast het terugbrengen van de CO₂-voetafdruk van de eigen productie, stelt Shell zich nu ook ten doel om klanten die veel brandstof afnemen, zoals de luchtvaart en scheepvaart, door compensatie ‘CO₂-neutraal’ te maken. De eerder genoemde doelen gaan nadrukkelijk over het productieproces van Shell, de uitstoot die een automobilist veroorzaakt door brandstof te verstoken zit hier niet bij in.

„De CO₂-ambities zijn de uitkomst van het overleg met onze investeerders,” zegt een woordvoerder van Shell. In 2017 stelde het bedrijf zich voor het eerst ten doel om de uitstoot terug te brengen, toen nog om maximaal 2 graden opwarming van de aarde te waarborgen. „Die hebben we nu aangepast, zodat het in lijn is met de 1,5 graad Celsius van de klimaatdoelen in Parijs.”

Vanwege het coronavirus is er geen fysieke Algemene Aandeelhoudersvergadering op 19 mei, maakte Shell donderdag tevens bekend. Vragen kunnen wel worden ingediend en stemmen zal digitaal gebeuren, voorafgaand aan de bijeenkomst.