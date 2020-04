Schip met tientallen verhongerde Rohingya gevonden bij Bangladesh

De Bengaalse kustwacht heeft een boot met tientallen overleden Rohingya gevonden die al weken ronddreef op zee. Van het schip konden ook bijna vierhonderd nog levende maar uitgehongerde mensen worden gered. Dat melden persbureaus, waaronder Reuters en ANP.

De opvarenden, voornamelijk vrouwen en kinderen, hebben geprobeerd Maleisië te bereiken maar werden tot drie keer teruggestuurd en dobberden al zo’n twee maanden op zee, meldt de kustwacht. Tijdens de tocht zou op een bepaald moment ook ruzie zijn uitgebroken tussen de passagiers en de bemanning. De Bengaalse autoriteiten hebben de „definitieve beslissing” genomen de 396 Rohingya terug te sturen naar Myanmar, waar ze vandaan kwamen.

De Rohingya, een islamitische minderheid, zijn in het overwegend boeddhistische Myanmar slachtoffer van etnisch geweld. Ze worden in Myanmar niet erkend als burgers, kunnen zich niet vrij bewegen en hebben beperkt toegang tot onderwijs en gezondheidszorg.

In Bangladesh wonen meer dan 700.000 Rohingya die hun thuisland zijn ontvlucht, veel van hen in vluchtelingenkampen. Rohingya zoeken hun toevlucht tot smokkelaars, die boottochten naar veiligere landen in Zuidoost-Azië beloven, meestal tussen november en maart, tijdens het droge seizoen.

Een lokale groep voor mensenrechten stelt dat er nu meer boten met vluchtelingen op zee drijven, omdat het vanwege de coronamaatregelen in Thailand en Maleisië moeilijker is aan land te komen. Afgelopen jaar heeft Bangladesh al vijfhonderd mensen opgepakt die met smokkelboten naar Maleisië probeerden te komen. Ook zijn er door de jaren honderden mensen omgekomen die de oversteek probeerden te maken.