Schade door phishing en bankpasfraude vorig jaar bijna verdubbeld

Bankpasfraude en phishing hebben in 2019 bijna twee keer zoveel financiële schade aangericht als in het jaar daarvoor. In totaal is vorig jaar voor 24,1 miljoen euro gestolen. In 2018 ging het nog om een totaalbedrag van 12,6 miljoen euro. Dat melden de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en Betaalvereniging Nederland donderdag.

De twee betalingsautoriteiten zagen in 2019 een toename in zowel de intensiteit waarmee fraude wordt gepleegd als de manier waarop. Behalve de traditionele phishingmail, proberen criminelen tegenwoordig ook via sms, Whatsapp, Facebook en Marktplaats contact te leggen. Vooral Whatsapp was in 2019 in trek. Bijna acht miljoen euro is bij particulieren gestolen doordat criminelen beslag wisten te leggen op beveiligingscodes voor internetbankieren.

Een ander succesvol middel om digitaal geld af te troggelen, zijn gestolen of verloren bankpassen. Daarmee is in 2019 6,61 miljoen euro buit gemaakt, tegenover 3,32 miljoen euro een jaar eerder. Bankpassen worden vaak gestolen nadat klanten aan de hand van een phishingbericht zijn overtuigd om hun pas en code op te sturen.

De NVB en Betaalvereniging Nederland zien fraudeurs steeds vaker inspelen op actualiteit. Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn bankklanten bijvoorbeeld al gevraagd geld over te maken om een zogenaamde „antibacteriële” bankpas opgestuurd te krijgen.