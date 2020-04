Ook Hollywood probeert nu vanuit huis te werken

De schrijver die scenario’s maakt voor films en series, geeft nu schrijfles op Instagram TV. De stylist die leidinggevende vrouwen in Hollywood bijstaat, adviseert nu per video hoe zij hun garderobes moeten organiseren.

Sinds het coronavirus ook in de VS om zich heen grijpt, vallen tevens de miljoenenproducties in de entertainmentindustrie in Hollywood stil. De zenderbazen en de sterren trekken zich terug in hun mansions in de heuvels van Los Angeles, maar het zijn vooral de producers, editors, cameramensen en cateraars in de entertainmenthoofdstad van de wereld die het hardst worden geraakt.

In de eerste quarantaineweek verloren al 120.000 leden van de vakbond voor film- en tv-personeel (IATSE) hun baan. In de stad staan ruim 220.000 werknemers op Hollywood’s loonlijst en hoe langer de crisis aanhoudt, hoe groter de kans is dat ze straks allemaal thuis zitten. Velen werken van maandsalaris naar maandsalaris, waardoor een onzekere situatie nog precairder wordt.

Er zijn creatievelingen die daar niet op wachten. Binnen zitten betekent ook dat mensen wereldwijd meer tijd doorbrengen op YouTube, Instagram, TikTok en het web in het algemeen. En daar valt nog wel wat te halen.

Dat is broodnodig voor werknemers in Hollywood. Want op een gemiddeld jaarsalaris van 60.000 dollar (56.000 euro) red je het in een dure stad als Los Angeles meestal net.

Had je er bijvoorbeeld op gerekend om vanaf april een jaar lang inkomsten te halen uit je volledig gefinancierde regiedebuut – inclusief shoot in Portugal – en die productie wordt nu voor onbepaalde tijd uitgesteld, dan moet je toch iets. Het gebeurde Jenifer Yeuroukis (40), regisseur en choreograaf die in pre-productie was voor haar actiefilm Delinquent. Nu valt ze terug op haar professionele dans- en fitnessopleiding.

Yeuroukis: „Deze quarantaine kan weleens lang gaan duren. Ik berekende hoe veel tijd ik zonder inkomen kon doorkomen en dat bleek gewoon niet lang genoeg.” Hoogstens een maand zou ze het redden; om in haar appartement in LA te kunnen blijven wonen, moet ze dus aan de bak.

Zo ging het ook bij de Nederlandse zangcoach Maruja Retana (37). Samen met haar Amerikaanse man en hun peuter woont ze in Koreatown in dezelfde stad. Ze helpt artiesten meer zelfvertrouwen te krijgen op het podium. „Dat is ineens helemaal niet meer relevant; alle optredens zijn afgezegd”, zegt Retena nu. „Maar er is wel tijd voor zangers om aan hun stemtechniek te werken en hun ‘product’ te finetunen. Daar richt ik me nu op.” In haar onlinesessies en op sociale media geeft ze tips hoe je met meer vertrouwen kunt zingen. „Ik merk ook dat artiesten thuis aan eigen projecten willen werken, dus geef ik ook advies over het schrijven van liedjes en thuisopnamen.”

Ze kreeg nog geen afzeggingen van haar coaching-sessies, maar ze verwacht dat het niet lang zal duren voor mensen ook die gaan annuleren. „Op een gegeven moment komen mijn cliënten ook in geldnood en zullen ze dit soort uitgaven schrappen.”

Sinds vorige week staat haar nieuwe cursus online: ze helpt artiesten om uit te vinden wat hen uniek en succesvol maakt. En als ze daar niet bij kan helpen, kan ze altijd nog wat apparatuur verkopen uit haar studio. Retena verdient nu 10 procent van haar inkomen met online-activiteiten. Ze gaat er vanuit dat „zomaar 50 procent van haar inkomen wegvalt”.

Internet uitgespeeld

Jenifer Yeuroukis geeft sinds vorige week voor 45 dollar per uur online stretch- en meditatieles. Het liefst doet ze dat straks zes uur per dag. De eerste periode van quarantaine heeft nog weinig respons opgeleverd, maar daar gaat na de eerste weken vast verandering in komen, hoopt ze. „Ik denk dat mensen zich nog niet genoeg vervelen. En mensen genieten misschien ook nog wel een beetje van dat verplicht thuiszitten.”

Na een paar weken verwacht ze meer animo. „Mensen willen dan meer afwisseling thuis en de situatie zal ook frustrerend worden. Mensen worden verdrietig, eenzaam of moe. En je hebt het internet tegen die tijd ook wel uitgespeeld”, lacht ze. „Ik hoop dat ik mensen een gezonde afleiding kan bieden. En het houdt mezelf ook bezig.”

