Nieuwe baas voor problematisch ‘Lelystad’

Hanne Buis stopt per 1 juni.

Lelystad Airport krijgt een parttime directeur. Hanne Buis, die op dit moment hoofdverantwoordelijk is voor het vliegveld, krijgt per 1 juni een nieuwe functie in de directie van Schiphol Group, waarvan ‘Lelystad’ onderdeel uitmaakt.

Buis wordt opgevolgd door Wilma van Dijk, die ook haar huidige baan als directeur veiligheid en milieu van Schiphol Group behoudt. Dat maakte Schiphol woensdag bekend.

De personeelswissel komt twee weken na de kabinetsmededeling dat de opening van Lelystad Airport opnieuw wordt uitgesteld. Ditmaal met een jaar, naar november 2021. Lelystad dient als ‘overloopluchthaven’ van Schiphol, maar „van overloop zal dit jaar geen sprake zijn”, schreef verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) aan de Tweede Kamer. Vanwege coronamaatregelen ligt vliegverkeer op dit moment nagenoeg stil.

Daarbij komt dat de geplande opening feitelijk onmogelijk was geworden vanwege de stikstofproblematiek die vorig jaar de kop op stak.

Buis is drie jaar directeur geweest van Lelystad Airport, dat zich in die periode ontwikkelde tot hoofdpijndossier. De opening, gepland in april 2018, werd vier keer uitgesteld. Onder meer vanwege verzet van burgers die vrezen voor overlast.

Momenteel zorgt stikstof voor vertraging: de stikstofneerslag van Lelystad Airport moet opnieuw worden bereken, nadat bleek dat het ministerie van Infrastructuur onjuiste cijfers hanteerde. Ook mist de luchthaven de noodzakelijke natuurvergunning.

Buis toont zich toch optimistisch over de nu geplande opening. In een verklaring stelt ze dat de organisatie en infrastructuur van Lelystad „klaar zijn om vanaf 21 november 2021 vakantiegangers en commercieel vliegverkeer te ontvangen”.