Metro stopt definitief als papieren krant

Het gratis dagblad Metro stopt als papieren krant. Dat heeft uitgever Mediahuis, dat ook eigenaar is van NRC, donderdag bekendgemaakt. De geprinte uitgave werd al sinds een maand niet meer verspreid op stations en in het openbaar vervoer omdat het aantal reizigers sterk is afgenomen door de uitbraak van het coronavirus. Het blad blijft wel online nieuws brengen.

Metro genereert alleen inkomsten via advertenties. De papieren editie was volgens de uitgever de afgelopen jaren al „nauwelijks kostendekkend”. Mediahuis verwacht dat de omzet van de krant na de coronacrisis onvoldoende herstelt, wat zou leiden tot „structurele verliezen”. Door de coronacrisis hebben veel bedrijven bezuinigd op hun advertentiebudget.

Jongeren

Metro richt zich met zijn nieuws op jongeren en jongvolwassenen. Vorig jaar lag de oplage van de krant op zo’n 263.000. Het medium blijft online actief „om de belangrijke jongerendoelgroep te bedienen”, aldus Mediahuis. Door het stopzetten van de papieren uitgave verdwijnen drie banen.

De eerste papieren editie van Metro werd in Nederland uitgebracht in juni 1999. Het blad werd van maandag tot en met vrijdag verspreid in het openbaar vervoer. De Nederlandse editie van de krant is sinds 2012 in handen van Mediahuis, dat toen nog actief was als Telegraaf Media Groep. Twee jaar later ging Spits, een ander gratis dagblad dat ook in 1999 werd gelanceerd, al op in Metro.