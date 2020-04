‘Laagste prijsstijging huurwoningen in vijf jaar’

De gemiddelde huurstijging in Nederland is volgens verhuurplatform Pararius in bijna vijf jaar niet zo laag geweest als nu. „Een huurplafond [lijkt] in vrijwel alle steden in zicht”, aldus Pararius. Vrijesectorwoningen die in het eerste kwartaal van 2020 vrijkwamen voor nieuwe huurders, waren 2,6 procent duurder dan in het laatste kwartaal van vorig jaar.

Al sinds medio 2018 blijft de gemiddelde prijsstijging in Nederland onder de 5 procent. In de meeste steden bedroeg die in het eerste kwartaal van 2020 niet meer dan 4 procent. In Amsterdam, de duurste woonstad van Nederland, stegen de prijzen in de eerste drie maanden van dit jaar met 1 procent het lichtst. Er kan in de hoofdstad dan ook niet veel meer bij: per vierkante meter kostte een vrijesectorhuurwoning daar gemiddeld 23,51 euro per maand. Een huis in de op een na duurste stad van Nederland, Utrecht, kost met 17,90 euro al aanzienlijk minder.

Uit onderzoek van NRC blijkt dat in elk geval in Amsterdam het aanbod van vrijesectorwoningen al toeneemt. Appartementen die voorheen werden verhuurd aan expats of toeristen, komen door de coronacrisis nu op de reguliere verhuurmarkt.

Invloed coronavirus

Hoewel het Pararius opviel dat er sinds de toespraak van premier Mark Rutte op 12 maart aanzienlijk minder bezoekers naar de site komen, is het volgens het bedrijf nog te vroeg om te zeggen welke gevolgen de coronacrisis op gemiddelde huurprijzen heeft. Het ligt volgens directeur Jasper de Groot in de lijn der verwachting dat het aanbod de komende periode toeneemt doordat er minder tijdelijke verhuur is aan bijvoorbeeld toeristen, terwijl de vraag gelijk blijft of zelfs daalt. Dat zal huurprijzen op termijn drukken.

De Groot denkt niet dat het effect op het aanbod van huurwoningen permanent is, schrijft hij in een verklaring bij de cijfers. „Ik verwacht dat deze situatie tijdelijk is en dat zodra alles weer op de gebruikelijke wijze verloopt deze beweging weer zal afnemen, en de woningen als ze weer vrijkomen, opnieuw als short stay woningen zullen worden verhuurd op andere platformen.”

De linkse oppositie heeft er met het oog op de impact van het coronavirus voor gepleit dat huren in 2020 niet worden verhoogd. Hoewel verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) een dergelijke maatregel niet wil nemen, deed ze in de Tweede Kamer woensdag wel een „moreel appèl” op verhuurders. Ollongren riep hen op coulant te zijn in het doorvoeren van verhogingen en een mogelijk verslechterde financiële situatie van huurders in ogenschouw te nemen.