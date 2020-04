‘Kijk goed of het geen dragende muur is’

Uitgerekend op de dag waarop het volk werd medegedeeld dat in 2020 Koningsdag vervangen wordt door ‘Woningsdag’ (zou er in de koningswoning niet prinsesselijk gegiechel hebben geklonken?) richtte Margriet van der Linden de spotlights op de klap die wonend Nederland begin deze maand is toegebracht: RTL schrapt na 27 jaar het iconische Eigen huis & tuin.

Dat is extra pijnlijk nieuws nu de natie zich intelligent opgesloten weet in precies die eigen huis en tuin. Overigens blijft RTL al niet meer binnen. De zender heeft het vignet #BlijfThuis bovenin beeld vervangen door het niet geheel anderhalvermeterveilige #SamenSterk.

M nam geanimeerd afscheid van Eigen huis & tuin, met Myrna Goossen en Rob Verlinden, helden uit de bloeitijd van het programma. Rond de eeuwwisseling hing de kijkcijferhit vóór en achter de schermen van de improvisaties aan elkaar; soms had je het idee naar een realitysoap te kijken over mensen in een rommelige boerderij die tussen de gezelligheden door af en toe ergens een klusje deden.

De wijn vloeide vanzelfsprekend. Vergeleken met het oude Eigen huis & tuin is Chateau Meiland een rustoord van de AA. Goossen vertelde hoe de medewerkers zich eens zo hadden laten vollopen bij de opname van een oudejaarsuitzending dat de regisseur zich had buitengesloten; de man kon zijn regiewagen niet meer in. Daarna besloot RTL tot drooglegging. Anno 2020 zien wij klusser Thomas een banaantje oppeuzelen.

Dat zijn de kosten niet, maar toch vindt RTL het programma te duur, al lag dat volgens oudgediende Verlinden in M aan alle managers die er in de loop der jaren tussen zijn geschoven: „Het werd alleen maar duurder, duurder, duurder.” Nieuwe afleveringen worden er niet meer gemaakt en ook de website wordt niet verder aangevuld. RTL denkt na over een alternatief. Wel worden er, behalve nog zeven verse uitzendingen op zaterdag, herhalingen en compilaties getoond.

Zo kon de eigenhuiskijker woensdag zien hoe een lang verwaarloosde slaapkamer werd herschapen volgens de richtlijnen van ‘stoer en aardetinten’. „Kijk wel goed of iets geen dragende muur is”, waarschuwde de slooplustige Thomas, die zich voor het neerhalen van een stukje slaapkamerwand hulkgroen had laten kleuren. Het was een wat bleke echo van de anarchie uit de bloeitijd van het programma.

Aardetinten zijn alomtegenwoordig. Ik sluit niet uit dat de werkelijke reden waarom Eigen huis & tuin stopt, is dat héél Nederland inmiddels ‘natural’ en ‘basic’ is ingericht en er voor de programmamakers feitelijk niets meer te doen is. Zeker als de tuinen allemaal ‘mediterraan met een moderne touch’ zijn geworden. Intussen veerde ik op toen de Helleborus werd aangeprezen als een in het laboratorium ontwikkelde plant, die dus ‘100% virusvrij’ is.

Even later werden de mondkapjes opgezet. Niet wegens besmette planten, maar als bescherming bij het transformeren van spiegels tot halfdoorzichtige ‘vintage’ creaties. Interieurstylist Marlot Willems deed het voor met afbijtmiddel, krabbers en een reusachtige zoutzuursproeier – daar leek Eigen huis & tuin haast een bonusaflevering van Breaking Bad.

In M probeerde voormalig tv-tuinman Lodewijk Hoekstra nog een lijntje uit te werpen bij de publieke omroep, maar dan zou Eigen huis & tuin zichzelf verloochenen. Want als er een ding ‘vintage’ en ‘natural’ aan het programma is, dan zijn het de subtiele camerabewegingen waarmee ineens het logo van een verfbedrijf of het merkplaatje van een firma in tuinameubelementen in beeld verschijnt. Misschien gaan we dat nog wel het meeste missen.